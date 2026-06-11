Adolescente é apreendido por atirar em mototaxista em Sooretama

Um homem de 37 anos sofreu queimaduras graves após ter gasolina jogada sobre o corpo e ser incendiado na localidade de Itaraninha, em Itarana, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (10). De acordo com o delegado Renan Alves, da Delegacia de Itarana, o principal suspeito do crime é um homem de 28 anos, que fugiu após o ataque.





De acordo com a Polícia Militar, a vítima, o suspeito e uma mulher mantinham uma relação em trisal – relacionamento amoroso que envolve três pessoas.





Segundo informações preliminares da investigação, os envolvidos estavam em uma residência quando iniciaram uma discussão. Durante o desentendimento, o suspeito teria jogado gasolina na vítima e, em seguida, ateado fogo. Após o crime, ele fugiu do local em uma moto.





Ainda de acordo com a Polícia Militar, moradores da região conseguiram socorrer a vítima antes da chegada das equipes de emergência. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o homem do lado de fora da residência, deitado sobre uma manta e com queimaduras em grande parte do corpo.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima para o Hospital São Braz. Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde do paciente.





A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia de Itarana. Até o momento, a motivação do crime não foi esclarecida e o suspeito ainda não havia sido localizado.