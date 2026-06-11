Adolescente é apreendido por atirar em mototaxista em Sooretama

Um adolescente de 16 anos, suspeito de atirar contra um mototaxista em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, foi apreendido nesta quarta-feira (10). O jovem será encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo (Iases Norte) em cumprimento a um mandado de internação provisória expedido pela 2ª Vara da Infância e Juventude de Linhares.
Segundo a investigação policial, o crime ocorreu em abril, quando a vítima, um mototaxista de 51 anos, aceitou realizar uma corrida para o adolescente até Sooretama. Ao chegar ao destino, o jovem anunciou o assalto com o auxílio de um comparsa que já o aguardava. O mototaxista foi baleado no tórax, mas sobreviveu.
De acordo com a Polícia Militar, o jovem portava porções de crack e cocaína no momento da apreensão. O nome dele não foi divulgado conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).