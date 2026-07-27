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Crime

Homem é preso após atrair e matar cadela comunitária no Caparaó do ES

Bianca, como era conhecida, vivia nas ruas, mas era alimentada e cuidada por protetores de animais em Dores do Rio Preto; suspeito também vai responder por ameaça e injúria

Publicado em 27 de Julho de 2026 às 10:21

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 jul 2026 às 10:21

Um homem de 53 anos foi preso no domingo (26) por matar uma cadela comunitária no bairro Bom Jardim, em Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Bianca, como era conhecida, teria sido atraída para a casa do suspeito, onde foi agredida com um facão e um pedaço de madeira. Apesar dos esforços para salvá-la, ela não resistiu aos ferimentos.


Bianca vivia em situação de rua, mas era alimentada e recebia cuidados de protetores da causa animal na cidade. Um vídeo registrado por uma das voluntárias mostra a cadela brincando antes do crime (veja acima).


Segundo a Polícia Militar, após uma denúncia, os policiais encontraram o animal com diversos hematomas e cortes na cabeça. A denunciante relatou que o suspeito teria atraído Bianca para a residência dele, onde a agrediu com um facão e um pedaço de madeira. Em seguida, ele teria arrastado a cadela até uma lixeira e abandonado o animal no local.


A denunciante recolheu Bianca e prestou os primeiros socorros. A Polícia Militar acionou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Dores do Rio Preto, que, com o apoio de uma médica-veterinária e de voluntários da causa animal, realizou o atendimento. No entanto, a cadela não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu.


O suspeito foi localizado no Centro de Dores do Rio Preto, abordado e encaminhado à Delegacia Regional de Alegre, sem oferecer resistência. A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de maus-tratos a animais, previstos na Lei de Crimes Ambientais, além de ameaça e injúria, e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.

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