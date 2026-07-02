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Entenda

Maus-tratos a animais no ES: lei obriga agressores a pagarem despesas de resgate

Publicado em

02 jul 2026 às 11:37
Imagem Edicase Brasil
Condenados por maus-tratos contra animais serão obrigadas a ressarcir custos 

Pessoas condenadas por maus-tratos contra animais no Espírito Santo passarão a ser obrigadas a ressarcir os custos gerados com o resgate e a recuperação das vítimas. A medida está prevista na Lei nº 12.897, publicada no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (2).


A nova legislação altera o Código Estadual de Proteção aos Animais e estabelece que, após condenação definitiva nas esferas penal, civil e administrativa, o infrator deverá arcar com despesas relacionadas ao transporte, hospedagem, higienização, alimentação, atendimento veterinário e demais custos necessários para os cuidados do animal vítima de maus-tratos.


A lei também prevê que, caso esses gastos tenham sido assumidos inicialmente por organizações não governamentais (ONGs) de proteção animal, as entidades poderão buscar na Justiça o ressarcimento dos valores pagos pelo agressor.


A norma entrou em vigor na data da publicação.


A nova legislação foi publicada um dia após uma operação em Guarapari resgatar sete cães, quatro gatos e diversas aves encontrados em situação de maus-tratos em uma casa com condições de insalubridade. No imóvel, uma criança de 8 anos também foi encontrada vivendo em meio à sujeira e aos animais doentes. Uma mulher de 30 anos foi presa.

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Jaciele Simoura

Repórter / [email protected]
Jaciele Simoura
Noroeste capixaba

Ônibus escolar invade barbearia em Vila Valério

Publicado em 02/07/2026 às 12:50
Acidente aconteceu manhã desta quinta-feira (2), no centro da cidade
Leitor | A Gazeta

Um ônibus escolar invadiu uma barbearia no Centro de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (2). O proprietário do estabelecimento e duas filhas estavam no local, mas saíram ilesos.


A Prefeitura de Vila Valério informou que o ônibus pertence a uma empresa terceirizada e não realizava o transporte de estudantes no momento. Segundo a gestão, o veículo estava em manutenção. O motorista também não sofreu ferimentos.


A dinâmica do acidente não foi informada.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Vítimas no ES

Homem é preso em condomínio de luxo suspeito de extorquir médicos

Publicado em 02/07/2026 às 11:31
Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do Imigrante participou da prisão do suspeito
Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do Imigrante participou da prisão do suspeito Divulgação/Polícia Civil do ES

Um homem de 56 anos foi preso preventivamente na manhã desta quarta-feira (2) em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro, suspeito de integrar uma organização criminosa investigada por extorquir clínicas médicas e profissionais da saúde em diferentes estados do país.


Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, a prisão foi realizada durante uma ação conjunta da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Venda Nova do Imigrante e da Polícia Civil do Rio de Janeiro.


De acordo com a corporação, a investigação identificou pelo menos nove casos com o mesmo modo de atuação. Os detalhes sobre o esquema, a estrutura do grupo criminoso, vítimas no Espírito Santo e as diligências que levaram à identificação dos envolvidos serão apresentados em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira.

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A Gazeta

/ [email protected]
A Gazeta
Noroeste do ES

Desentendimento termina com homem morto a facadas em Pancas

Publicado em 02/07/2026 às 10:43
Douglas de Paula Souza não resistiu aos ferimentos e morreu no local
Douglas de Paula Souza não resistiu aos ferimentos e morreu no local Redes Sociais

Um homem identificado como Douglas de Paula Souza foi morto a facadas durante a madrugada desta quinta-feira (2) no bairro Lírio dos Vales, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com informações preliminares da Polícia Civil, o crime teria ocorrido após um desentendimento entre pessoas que mantinham vínculo afetivo. Até o momento, três suspeitos foram detidos em flagrante. 


O delegado Robson Peixoto de Oliveira, titular da Delegacia de Pancas, informou à reportagem de A Gazeta que uma ex-namorada de Douglas está entre os detidos. Questionado sobre a motivação do crime e quem seriam os outros envolvidos, Oliveira declarou que as investigações ainda estão em andamento. "Estamos apurando ainda. É prematuro falar", disse.


A reportagem de A Gazeta continua acompanhando as investigações do caso. 

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Bairro São Francisco

Dupla é presa negociando arma em estacionamento de supermercado em Cariacica

Publicado em 02/07/2026 às 09:38

Dois homens de 33 e 25 anos foram presos enquanto negociavam uma pistola no estacionamento de um supermercado localizado na Avenida Mário Gurgel, no bairro São Francisco, em Cariacicana noite de quarta-feira (1º).


Segundo o tenente Gomes, da Polícia Militar, equipes que realizavam patrulhamento receberam uma denúncia informando que havia suspeitos comercializando uma arma de fogo no local.


"Com essas informações, a gente prosseguiu até esse estacionamento e conseguiu localizar esses indivíduos, que apresentaram comportamento suspeito. Realizamos a abordagem e, durante a busca pessoal, localizamos esse armamento dentro de uma maleta, com três carregadores e 16 munições", afirmou o policial.


Os dois suspeitos foram presos e encaminhados à Delegacia Regional de Cariacica. Conforme a Polícia Militar, um deles possui passagem por roubo e o outro por tráfico de drogas.


A Polícia Civil informou que ambos foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Após o recolhimento da fiança arbitrada pela Central de Teleflagrantes, os dois foram liberados.

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Jaciele Simoura

Repórter / [email protected]
Jaciele Simoura
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Fiação de ar-condicionado pega fogo e causa incêndio em apartamento em Colatina

Publicado em 02/07/2026 às 09:14

Um apartamento pegou fogo durante a madrugada desta quinta-feira (2) no bairro Colatina Velha, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O morador relatou ao Corpo de Bombeiros que o incêndio teria começado na fiação do ar-condicionado. As chamas ficaram concentradas em apenas um cômodo do apartamento. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.


Os militares controlaram o fogo e realizaram o rescaldo para eliminar possíveis focos remanescentes, garantindo a segurança do local e da vizinhança.


Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que, durante a manhã desta quinta-feira, foi realizada uma vistoria no apartamento atingido pelo incêndio. O imóvel foi interditado devido ao comprometimento das instalações elétricas e aos riscos à habitabilidade. O proprietário foi orientado a realizar os reparos necessários e, após a conclusão dos serviços, solicitar uma nova vistoria para avaliação.


Os demais apartamentos do edifício não foram interditados, pois não foi constatado nenhum risco estrutural para eles.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Ponto turístico

Orla do Canal de Camburi terá primeiro trecho inaugurado

Publicado em 01/07/2026 às 18:36

A primeira etapa das obras da orla do Canal de Camburi, em Vitória, será entregue no dia 18. O evento estava marcado para este sábado (4), mas foi alterada, segundo a prefeitura, para a liberação de um trecho ainda maior.


A primeira fase contempla deque com atracadouros, flutuantes, bancos, jardineiras e guarda-corpo e vai entre a Ponte de Camburi e o bairro Santa Luíza. A inauguração ocorrerá às 16h30.


A partir dali, começará a segunda etapa da construção, que ainda será licitada. Quando concluída, será possível caminhar e pedalar pelo novo calçadão da praia até a Ponte da Passagem por dentro do canal, sem necessidade de passar pelos bairros Jardim da Penha, Praia do Canto e Barro Vermelho.


As obras integram o Programa Vitória de Frente para o Mar e compõem um conjunto de intervenções de requalificação da orla da Praia do Canto, Barro Vermelho, Santa Luiza e Pontal de Camburi. Até o final das duas etapas, todo esse trecho contará com 3,3km de passeio público e lazer para pedestres e ciclistas.

Atualização

02/07/2026

A Prefeitura de Vitória anunciou nesta quinta-feira (2) a mudança da data do evento. O texto foi corrigido.

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Redação de A Gazeta
Três Ilhas

Barco vira e pescadores passam a noite à deriva em Guarapari

Publicado em 01/07/2026 às 18:34
Dois pescadores são resgatados após ficarem à deriva em Guarapari
Leitor AG

Dois pescadores foram resgatados na região das Três Ilhas, em Guarapari, nesta quarta-feira (1º). Segundo o Corpo de Bombeiros, a dupla estava em um barco que virou na noite de terça-feira (30). Somente na manhã desta quarta-feira, uma embarcação avistou os pescadores e acionou o resgate.


Apesar do incidente, os dois homens estavam bem e sem lesões. Eles foram encaminhados para avaliação médica. O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, com apoio da Capitania dos Portos e da Prefeitura de Guarapari.

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Estradas

Carreta tomba na Avenida Mestre Álvaro e afeta o trânsito na Serra

Publicado em 01/07/2026 às 18:24

Um carreta tombou na Avenida Mestre Álvaro, na Serra, na tarde desta quarta-feira (1º). O acidente aconteceu em Campinho da Serra, no sentido Fundão, e impactou o trânsito no trecho.


Segundo a prefeitura, o tráfego está liberado apenas em uma faixa para cada sentido da avenida. Não há informações sobre feridos. 

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Grande Vitória

Adolescente morre afogado em praia de Bicanga na Serra

Publicado em 01/07/2026 às 17:28
Leitor A Gazeta

Um adolescente de 15 anos morreu afogado entre a Praia de Bicanga e Manguinhos, na Serra, na tarde de quarta-feira (1º).  Walif Silva Almeida estava na região conhecida como "Riozinho", na altura do posto 6, quando foi arrastado por uma corrente de retorno


Segundo os bombeiros, além de Walif, outros três adolescentes, também moradores do bairro Vila Nova de Colares, na Serra, estavam nadando no local. Ao perceberem que Walif tinha se afogado com a correnteza e sumido na água, os amigos que estavam com ele chamaram os guarda-vidas.


Bombeiros, guarda-vidas e uma equipe do SAMU tentaram reanimar o adolescente com massagem cardíaca ainda na areia, mas ele não resistiu. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal, de Vitória.


Segundo a prefeitura, equipes do Salvamar encontraram o adolescente cerca de 10 minutos após o acionamento. De acordo com o chefe dos guarda-vidas, os amigos teriam matado aula para ir à praia. Ele destacou que o mar fica mais revolto nessa época do ano e, por isso, o cuidado deve ser redobrado.

Walif Silva Almeida, de 15 anos, morreu afogado na Serra
Walif Silva Almeida, de 15 anos, morreu afogado na Serra Reprodução/TV Gazeta

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
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