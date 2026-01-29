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Segurança em Foco

Caso Orelha: o que diz a lei para maus-tratos contra animais no Brasil?

Assunto para o delegado Leandro Piquet, do Núcleo de Proteção da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente

Publicado em 29 de Janeiro de 2026 às 10:54

Publicado em 

29 jan 2026 às 10:54
Cão comunitário Orelha precisou ser eutanasiado após ser espancado em SC
Cão comunitário Orelha precisou ser eutanasiado após ser espancado em SC Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A morte do cachorro Orelha, em Florianópolis (SC), gerou revolta nas redes sociais e repercute no país. Um grupo de adolescentes é suspeito de matar brutalmente o animal, que vivia em Praia Brava, no norte da capital catarinense. Orelha foi encontrado por moradores já em estado crítico. Ele teve que ser submetido à eutanásia no dia 5 de janeiro, em um hospital veterinário. O caso é investigado pela Polícia Civil, que apura a participação do grupo e analisa imagens de câmeras e depoimentos de testemunhas.
Segundo informações do "G1", a Polícia Civil aponta que Orelha foi agredido no dia 4 de janeiro, na Praia Brava. Ele foi encontrado ferido e agonizando por pessoas que estavam no local, levado a uma clínica veterinária e, no dia 5 de janeiro, submetido à eutanásia devido à gravidade dos ferimentos. Exames periciais indicaram que o cão foi atingido na cabeça com um objeto contundente, ou seja, sem ponta ou lâmina, como uma pedra ou um pedaço de madeira, por exemplo, mas o objeto usado na agressão não foi localizado.
Nesta edição do "Segurança em Foco", o assunto em destaque é o que é considerado crime de maus-tratos contra animais. Qual a punição para crimes contra animais no Brasil? Quem fala sobre o assunto é o delegado responsável pelo Núcleo de Proteção da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), Leandro Piquet. Ouça a conversa completa!
CBN - Segurança Em Foco - Leandro Piquet - 29-01-26.mp3

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