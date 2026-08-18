Caminhão com ácido sulfúrico tomba e motorista sofre queimaduras em Colatina

Um caminhão que transportava ácido sulfúrico tombou na ES-248, que liga Colatina a Linhares, no Noroeste do Espírito Santo, nesta terça-feira (18). O acidente ocorreu no trecho próximo da entrada de Marilândia.





De acordo com informações apuradas pelo repórter Vitor Recla, da TV Gazeta, o ácido se espalhou pela pista e o motorista do caminhão ficou ferido com queimaduras.





O Corpo de Bombeiros informou ao jornalista que o condutor foi socorrido e encaminhado ao hospital. Segundo a corporação, o caminhão havia saído de Minas Gerais.





Apesar da ocorrência, o trânsito no trecho segue normalmente. Uma equipe especializada no atendimento a emergências com produtos perigosos foi enviada ao local para atuar na ocorrência. O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) também foi acionado para acompanhar a situação.