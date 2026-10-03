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Atenção

Sob chuva, acidente deixa quatro pessoas feridas na BR 262, em Domingos Martins

Motorista perdeu controle da direção e atingiu caminhonete; duas vítimas, que tiveram ferimentos mais graves, foram encaminhadas ao Hospital São Lucas, em Vitória

Publicado em 03 de Outubro de 2026 às 11:34

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

03 out 2026 às 11:34
Acidente deixou quatro pessoas feridas na BR 262 em Domingos Martins Corpo de Bombeiros Militar/Divulgação

Um acidente deixou quatro pessoas feridas na manhã deste sábado (3), na BR 262, em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. Um dos veículos envolvidos foi um Volkswagen Gol, que seguia no sentido Grande Vitória quando o motorista perdeu o controle da direção devido à chuva. O carro rodou na pista e acabou colidindo com uma caminhonete, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar.


O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também atuou na ocorrência e ajudou no socorro às vítimas. Duas delas relataram dores na coluna e pelo corpo, e foram encaminhadas pelo Samu ao Hospital São Lucas, em Vitória, em razão dos ferimentos mais graves. As demais apresentavam ferimentos de menor gravidade, como escoriações, e foram conduzidas ao Hospital Arthur Gerhardt, em Campinho.


A colisão deixou uma quantidade significativa de óleo espalhada pela rodovia e, após o socorro às vítimas, foi necessário espalhar serragem sobre a pista para reduzir o risco de novos acidentes.

Acidente entre carro e caminhonete mobilizou resgate do Corpo de Bombeiros e do Samu Corpo de Bombeiros Militar/Divulgação

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, um policial militar que passava pelo local também prestou auxílio no atendimento. 


A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada.

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