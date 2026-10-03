Mãe e dois filhos são atropelados por motociclista na faixa de pedestres em Colatina

Uma mulher e seus dois filhos pequenos foram atropelados por um motociclista na noite de sexta-feira (2), no bairro Carlos Germano, em Colatina, no Noroeste do Estado. As idades das vítimas não foram divulgadas.





De acordo com a Polícia Militar, a vítima contou que atravessava a faixa de pedestres acompanhada dos dois filhos quando os três foram atingidos por uma motocicleta. O motociclista, segundo relatou a vítima à PM, deixou o local sem prestar socorro. A mulher informou apenas que se tratava de uma motocicleta Yamaha YBR, de cor verde.





A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Silvio Avidos. As duas crianças foram levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) ao Hospital São José. Até o momento, o motociclista não havia sido localizado.





Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.