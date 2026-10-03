Falso coletivo: quando o plano da família é vendido como plano de empresa

Nos planos individuais e familiares, o reajuste é definido anualmente pelo índice máximo fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Nos coletivos, decorre das condições contratuais e pode considerar custos assistenciais e sinistralidade, sem teto da agência. Há uma proteção intermediária. A ANS obriga cada operadora a reunir num grupo único seus contratos coletivos com menos de 30 beneficiários e a aplicar a todos o mesmo percentual, para diluir o risco que um grupo pequeno concentra.





Esse percentual, porém, é calculado e divulgado pela própria operadora, e a agência não o limita. É o que explica a diferença apontada no início. No ciclo iniciado em maio de 2026, o teto dos individuais ficou em 5,11%.





É nesse contexto que surge o chamado “falso coletivo”. O plano é formalmente coletivo, mas atende um grupo reduzido de beneficiários, em geral do mesmo núcleo familiar, sem a coletividade que justifica esse regime.





A questão tem sido submetida ao Judiciário, que, conforme as circunstâncias do caso, tem reconhecido a abusividade da falsa coletivização e admitido a aplicação dos índices dos planos individuais, com devolução dos valores pagos em excesso.





O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que os contratos coletivos empresariais com menos de trinta beneficiários têm características híbridas e se aproximam dos individuais, pela reduzida diluição de riscos e pelo escasso poder de barganha de quem contrata.