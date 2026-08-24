Planos de saúde: o paciente não escolhe processar porque prefere brigar

Um dado do Conselho Nacional de Justiça mudou a fotografia da judicialização da saúde no Brasil: até junho deste ano, foram 181 mil novas ações contra planos de saúde e 164 mil contra o poder público. É a primeira vez desde 2020 que o setor privado lidera. E, ao contrário do que o número sugere à primeira vista, isso não significa que o brasileiro virou mais litigioso. Significa que ele passou a encontrar a porta fechada num lugar onde antes ela abria.





A virada vinha sendo anunciada. Em 2024, o SUS recebeu 373 mil novas ações contra 300 mil dos planos. Em 2025, a diferença despencou de 73 mil para 8 mil processos. Quem acompanha o setor viu a curva convergindo por dois anos seguidos, e ainda assim o dado chegou como novidade, o que já diz alguma coisa sobre a atenção que damos à saúde suplementar.





No Espírito Santo, a tendência apareceu antes. Em 2025, o Tribunal de Justiça capixaba recebeu 2.650 novas ações contra operadoras, salto de 32% sobre o ano anterior, enquanto as ações contra o poder público subiram apenas 2%. O acervo estadual ainda pende para a saúde pública, 52% contra 48%, mas essa vantagem está se dissolvendo rápido.