Planos de saúde do ES fazem o dobro de mamografias do que o SUS

O Espírito Santo contava, em 2024, com 912 especialistas em ginecologia e obstetrícia, o equivalente a 46,44 médicos por 100 mil mulheres, atrás apenas do Distrito Federal, cuja taxa era de 92,84. A média nacional ficou em 36,84.





O Estado, ao longo daquele ano, realizou 10.640,95 mamografias, por 100 mil mulheres, superando a média nacional de pouco mais de 8,3 mil. No entanto, a diferença do atendimento público para o particular evidencia a desigualdade. Enquanto o SUS realizou 7.673,49 procedimentos, os planos de saúde fizeram 16.397,21 — mais do que o dobro no volume de exames.





A realização de biópsias de colo de útero mostra uma realidade ainda mais crítica. Além da diferença no acesso entre pacientes do setor privado (145,37) e do SUS (111,83), a oferta do serviço no Espírito Santo, que girava em torno de 123,24 por 100 mil mulheres, ficou bem abaixo da média nacional, de 174,9149.





O estudo mostra que a discrepância entre o número de ginecologistas e a realização dos exames indica que, para a mulher ter acesso aos procedimentos, não depende apenas da existência de médicos especialistas, mas de uma infraestrutura diagnóstica, com equipamentos e laboratórios.





A eficiência do sistema de saúde também depende do fluxo de atendimento. No caso da biópsia de colo de útero, é necessário o rastreio inicial, detecção da anormalidade, encaminhamento a médico especialista e a disponibilidade de patologistas para confirmar o diagnóstico. Se houver falha em qualquer uma dessas etapas, o ginecologista sozinho não consegue concluir o procedimento.