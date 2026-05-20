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Saúde feminina

Planos de saúde do ES fazem o dobro de mamografias do que o SUS

Apesar de a taxa de atendimentos a mulheres estar acima da média nacional, existem desigualdades no acesso a procedimentos

Publicado em 20 de Maio de 2026 às 18:37

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

20 mai 2026 às 18:37

Com a alta prevalência de câncer de mama e de colo de útero no país, exames diagnósticos podem fazer toda a diferença para o tratamento e a cura. Mas a prevenção carrega um viés de desigualdade: a rede privada realiza até cinco vezes mais exames do que o setor público. No Espírito Santo, por exemplo, os planos de saúde fazem o dobro de mamografias em comparação ao Sistema Único de Saúde (SUS)


É o que mostra estudo conduzido pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). A pesquisa, com dados de 2024, revela que o setor privado realiza proporcionalmente o dobro de mamografias e cinco vezes mais biópsias cervicais do que o SUS no país 

Imagem BBC Brasil
Paciente fazendo mamografia: procedimento é mais frequente na rede privada. Getty Images

Os indicadores também evidenciam uma forte concentração de médicos especialistas e exames nas regiões Sul e Sudeste, enquanto o Norte e Nordeste enfrentam maior carência de recursos. Mas o elevado número de profissionais nem sempre se traduz em acesso aos procedimentos: o Espírito Santo tem a segunda maior taxa de ginecologistas do país, porém está abaixo da média nacional na realização de biópsias de colo do útero. 

Cenário no Espírito Santo

O Espírito Santo contava, em 2024, com 912 especialistas em ginecologia e obstetrícia, o equivalente a 46,44 médicos por 100 mil mulheres, atrás apenas do Distrito Federal, cuja taxa era de 92,84. A média nacional ficou em 36,84.


O Estado, ao longo daquele ano, realizou 10.640,95 mamografias, por 100 mil mulheres, superando a média nacional de pouco mais de 8,3 mil. No entanto, a diferença do atendimento público para o particular evidencia a desigualdade. Enquanto o SUS realizou 7.673,49 procedimentos, os planos de saúde fizeram 16.397,21 — mais do que o dobro no volume de exames. 


A realização de biópsias de colo de útero mostra uma realidade ainda mais crítica. Além da diferença no acesso entre pacientes do setor privado (145,37) e do SUS (111,83), a oferta do serviço no Espírito Santo, que girava em torno de 123,24 por 100 mil mulheres, ficou bem abaixo da média nacional, de 174,9149. 


O estudo mostra que a discrepância entre o número de ginecologistas e a realização dos exames indica que, para a mulher ter acesso aos procedimentos, não depende apenas da existência de médicos especialistas, mas de uma infraestrutura diagnóstica, com equipamentos e laboratórios. 


A eficiência do sistema de saúde também depende do fluxo de atendimento. No caso da biópsia de colo de útero, é necessário o rastreio inicial, detecção da anormalidade, encaminhamento a médico especialista e a disponibilidade de patologistas para confirmar o diagnóstico. Se houver falha em qualquer uma dessas etapas, o ginecologista sozinho não consegue concluir o procedimento. 

O que diz a Sesa

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) foi procurada por A Gazeta, desde a última sexta-feira (15), mas não deu retorno até a publicação da reportagem sobre o resultado do estudo. O espaço segue aberto para eventual manifestação. 

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