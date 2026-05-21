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Opinião da Gazeta

Internet clandestina do tráfico: polícia no ES deve continuar cortando o mal pela raiz

Esquema desbaratado em Colatina repete padrão já visto na Grande Vitória na tentativa de domínio da comercialização ilegal

Publicado em 21 de Maio de 2026 às 01:00

Públicado em 

21 mai 2026 às 01:00
Redação de A Gazeta

Colunista

Redação de A Gazeta

Corte fios Colatina
Corte fios Colatina Heriklis Douglas

Foi decisiva a atuação das forças policiais nas investigações que levaram ao indiciamento  de dez pessoas em Colatina pelo envolvimento em um esquema de corte de fios de internet para forçar moradores a contratar os serviços clandestinos comercializados pelo grupo. 


Decisiva porque a polícia conseguiu cortar o mal pela raiz, antes que o negócio ilegal se consolidasse, criando mais uma frente de financiamento do tráfico local.


Não é o primeiro registro dessa prática no Espírito Santo. A colunista Vilmara Fernandes mostrou em 2024 que traficantes na Grande Vitória passaram a cobrar pedágio de empresas que prestavam o serviço


A extorsão foi a solução encontrada pelos criminosos para manter a lucratividade já que não detinham conhecimento técnico para manter sua própria provedora de internet clandestina.


Independentemente da forma como os criminosos tentam se enveredar pelo negócio, o que se faz imprescindível é a atuação vigilante do poder público diante dessas movimentações. 


E isso só é possível quando as vítimas denunciam, como no caso do corte de fios em Colatina. Esse tipo de atuação miliciana não pode ter espaço para se expandir, sob o risco de se tornar incontrolável.


Comercialização clandestina de serviços é um problema sério na Grande Vitória, assim como também é no interior. Cidades de médio porte como Colatina estão cada vez mais vulneráveis às investidas do tráfico, e as autoridades de segurança pública precisam estar prontas para blindá-las.


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