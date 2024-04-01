Extorsão do tráfico a empresários Crédito: Arte: Geraldo Neto

Traficantes da Grande Vitória pretendiam criar uma provedora de internet clandestina, tomando empresas já existentes em bairros das periferias de algumas cidades. O dinheiro obtido com a exploração do serviço conhecido com "gatonet", algo em torno de R$ 1 milhão, seria destinado à compra de armas, com destaque para fuzis e pistolas, além de munição. Como o negócio não avançou, decidiram partir para a extorsão, cobrando “pedágio” dos empresários já instalados nas regiões.

As informações estão em relatórios da Operação Sicário II, da Polícia Civil, anexados a processos que tramitam na Justiça estadual, de onde foram retiradas as falas dos traficantes usadas neste texto. São documentos onde se constata que as extorsões começaram a ser elaboradas e praticadas em 2020, mas, quatro anos depois, elas fazem parte da rotina de muitos empresários e comerciantes que precisam pagar taxas a criminosos, em valores mensais elevados, para conseguir se manter no mercado.

Foi o que a coluna revelou no último dia 20, a partir do relato de um empresário que paga, mensalmente, R$ 3 mil para o tráfico para prestar o serviço em bairros de Vitória. O prejuízo estimado por ele, só nos últimos meses, é de R$ 16 mil, com os cortes de cabos que levam o sinal para a casa dos moradores, promovidos pelos traficantes. Há outros empresários pagando valores até maiores, que chegam a R$ 5 mil.

Durante a pandemia, no segundo semestre de 2020, a intenção dos criminosos era absorver algumas empresas, sob coação, ou acabar com aquelas cujos proprietários não entregassem o controle. Não descartavam, inclusive, matar os que não concordassem com suas propostas.

Your browser does not support the audio element. Tráfico quer dominar 'gatonet' para financiar compra de armas no ES

A proposta era liderada pelos “Irmãos Vera”: Bruno Gomes Faria, o Nono; Luan Gomes Faria, o Kamu; e Gabriel Gomes Faria, o Buti. Os dois últimos presos no final do ano passado. "Vera" se refere à mãe dos três.

Na ocasião, Luan estava na favela da Maré, no Rio de Janeiro. Foi lá que ele conheceu como os traficantes e a milícia administravam os provedores de internet e TV nas áreas periféricas. E ficaram espantados com a lucratividade que poderiam obter.

O objetivo era implantar o mesmo tipo de exploração em áreas onde atuam no Espírito Santo, iniciando por bairros de Vitória (Itararé, São Benedito, Morro do Macaco, São Cristóvão, Cruzamento, Bairro da Penha, Conquista, Bonfim, Andorinhas, entre outros da Grande Maruípe), além de áreas na Serra e em Vila Velha. Começaram coagindo três empresários a entregarem suas empresas e o controle de seus clientes em Vitória. Houve quem resistiu e enfrentou problemas.

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Durante as negociações, os traficantes chegaram a perceber que teriam dificuldade em continuar prestando o serviço, por desconhecimento técnico, e chegaram a considerar a presença de um dos empresários entre eles, sem sucesso.

O curioso é que os Irmãos Vera incluíram entre as áreas em que pretendiam fazer a exploração do serviço de internet, bairros na área de outra facção, o Primeiro Comando de Vitória (PCV). No início, dividiriam os supostos lucros somente entre eles, mas se preparavam para ter que repartir o bolo quando “os outros” descobrissem o esquema.

Fora de Vitória, adotavam o mesmo tipo de exploração em Nova Almeida, na Serra, onde a esposa de Luan, Ludmila Costa Nascimento, chegou a ser presa pela prática de extorsão, segundo informações da polícia.

Em um segundo momento, passaram a assediar os empresários com o pagamento dos "pedágios", e calculavam o valor com base na arrecadação. Uma extorsão que chegou a ser estipulada em 50% e, posteriormente, ficou em 40%.

Das três empresas naquele período que foram alvo da coação do tráfico, duas acabaram cedendo e uma terceira teve as suas atividades encerradas e os contatos ou clientes repassados para os traficantes.

Compra de armas

A expectativa dos traficantes era de lucros altos com a exploração da nova atividade criminosa. Faziam cálculos com base nos bairros onde possuem bocas e vendem drogas. Uma área que estimavam ser bem maior do que algumas do Rio de Janeiro.

Pelas contas deles, a receita mensal oscilaria entre R$ 300 mil a R$ 1 milhão. Uma estimativa tão elevada que um dos irmãos chegou até a cogitar que ficaria somente tomando conta do “novo negócio” e que não mais “mexeria com droga”.

Os valores que seriam obtidos com a extorsão, além de serem divididos entre as principais lideranças da facção, seriam ainda destinados à compra de armas de fogo, principalmente fuzis e munições.

Informações obtidas pela coluna são de que este tipo de ação vem sendo posta em prática pelos faccionados do Terceiro Comando Puro (TCP), que trouxeram para o Espírito Santo a mesma prática adotada em comunidades do Rio de Janeiro, onde os traficantes se uniram às milícias e começaram a cobrar taxas variadas pela prestação de serviços. E que nos últimos meses conseguiram obter o controle de pelo menos uma empresa.

O delegado Romualdo Gianordoli confirma que a intenção inicial da criminalidade era absorver todas as empresas. “Queriam o controle total da internet em vários bairros de Vitória, semelhante ao que fizeram em Nova Almeida, na Serra. Era um negócio rentável para eles. Mas depois a situação mudou.”

Ele relata que duas lideranças desta facção foram presas no ano passado - os irmãos Luan e Gabriel -, em operações da Polícia Civil e da Polícia Militar, e que investigações estão sendo realizadas para a prisão de outros faccionados, incluindo o último irmão ainda em liberdade.