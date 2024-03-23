ES tem a maior taxa de mulheres mortas por armas de fogo no Sudeste

Homicídios de mulheres por arma de fogo Crédito: Arte: Geraldo Neto

Dados de uma pesquisa nacional revelam o impacto da violência armada contra as mulheres no Espírito Santo. A maior taxa de homicídio feminino na Região Sudeste por arma de fogo é do Estado, superando os números nacionais. Outro dado que se destaca: a maior parte das vítimas eram negras.

A pesquisa "O papel da arma de fogo na violência contra a mulher" foi realizada pelo Instituto Sou da Paz e levou em consideração o fato de que esse tipo de arma é o instrumento utilizado em mais de 70% dos casos de mortes por agressão registradas a cada ano no país.

As informações para o levantamento foram obtidas entre os anos 2012 e 2022, a partir dos registros dos sistemas de informações do Ministério da Saúde. Os dados não incluem casos de feminicídios.

O estudo aponta ainda que nos crimes de homicídios de mulheres, as vítimas negras (pretas e pardas) são majoritárias e lideram os casos que envolvem armas de fogo. Em 2022, as mulheres negras representavam 68,3% das vítimas fatais de agressão armada, ou seja, de cada 10 mulheres assassinadas por arma de fogo no Brasil, 7 são negras.

A diretora executiva do Sou da Paz, Carolina Ricardo observa que no Espírito Santo, nos últimos dez anos, o percentual de assassinatos de mulheres com armas de fogo, em relação ao total de homicídios de mulheres, reduziu. Saiu de 65% em 2012 para 50% dos casos em 2022.