Racha no PCC: forças de segurança monitoram impacto em grupos no ES

O racha na cúpula da facção Primeiro Comando da Capital (PCC) ainda não teve reflexos nos grupos que atuam em alguns pontos no Espírito Santo, e que a ela estão ligados. Mas todos estão sendo acompanhado pelas forças de segurança estaduais. A organização criminosa paulista enfrenta uma severa crise entre suas principais lideranças.



No Estado, embora o Porto de Vitória já tenha sido utilizado por eles para o tráfico internacional de drogas, sua presença é mais segmentada e com poucos integrantes se comparada a atuação no Brasil. Um grupo pequeno que está bem distante da cúpula central e de suas decisões, que demoram a chegar à base.

“Eles atuam de forma mais independente, mas estamos monitorando", relata o delegado da Polícia Civil Romualdo Gianordoli, superintendente de Polícia Especializada.

Contam com duas divisões: o PCC da tranca, que organiza os integrantes que estão nas unidades prisionais, e o PCC da rua, formado pelos que estão soltos. Os últimos estão presentes, principalmente, em bairros da Grande Vitória, como Forte São João, Alagoanos e Ilha do Príncipe, em Vitória; e em alguns pontos de Cariacica, Serra e Vila Velha.

O monitoramento também se estende às unidades prisionais, onde os sinais da crise ainda não foram identificados. “O racha é real, deve haver um reflexo local, mas ainda não pegamos ”, conta Rafael Pacheco, titular da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), que é responsável pela gestão das unidades prisionais.

Nos presídios capixabas não é feita separação por facção criminosa e em decorrência disto não há um levantamento oficial de quantos membros do PCC estão detidos. “Somos um dos poucos no país que não promove a separação e não reconhece facção como ente existencial”, relata Pacheco.

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) denunciou vários integrantes do PCC à Justiça estadual, em processo que tramita em sigilo. E também acompanha as ações da facção paulista, com foco na reação dos grupos em relação a ausência da liderança principal de seu maior concorrente, o Primeiro Comando de Vitória (PCV), após a prisão de Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo.

Perda de lideranças

Além da crise na cúpula, em terras capixabas o PCC também enfrenta dificuldades com a perda de lideranças de destaque. Em maio do ano passado, foi preso em uma megaoperação realizada em 13 estados e coordenada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP), Fernandes Soares de Andrade, o Chapolin, 26, envolvido em homicídio e posse ilegal de arma de fogo.

No último dia 7, também foi preso o líder do tráfico do bairro Alagoano, em Vitória, Maycon Rocha Cabral, vulgo Maykon Meteoro, de 35 anos. Ele é integrante do Terceiro Comando Puro (TCP) que atua em parceria com o PCC em várias regiões do Estado, como o Alagoano, em Vitória; Morro do Quiabo, em Cariacica; Planalto Serrano, na Serra, e Ulisses Guimarães em Vila Velha.

Crise

A crise naquela que é considerada uma das maiores facções da América Latina, foi ocasionada por um diálogo gravado entre o seu líder, Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, com policiais penais federais na Penitenciária Federal de Porto Velho (RO). No áudio, que acabou registrado em um processo, ele afirma que Roberto Soriano, o “Tiriça” e número dois na hierarquia da facção, era um “psicopata”.

Segundo investigação conduzida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), o áudio causou estresse entre outras lideranças – Roberto Soriano, o Tiriça, Abel Pacheco de Andrade, o Vida Loka, e Wanderson de Paula Lima, o Andinho –, que pediram a cabeça de Marcola por traição, má conduta e “caguetagem”.

Marcola, por sua vez, teria pedido a cabeça dos três por terem cometido calúnia e traição contra ele.

