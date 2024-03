Prisão de Marujo será com regras mais rígidas; veja o que a Justiça determinou

A Justiça estadual decidiu na tarde desta segunda-feira (11) que Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, deverá ficar preso em uma cela com regras mais rigorosas, individual, com controle de visitas e monitoramento de entrevistas. Com a decisão, ele foi incluído no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), sistema semelhante ao aplicado nas unidades federais. Ele foi detido em operação da Polícia Civil realizada na última sexta-feira (08), após quatro meses de investigação.