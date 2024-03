MP pede à Justiça que Marujo fique preso em cela com regras mais rígidas

Marujo saiu de esconderijo antes de ser preso em Vitória. Crédito: Montagem | Reprodução

Já foi encaminhado para Justiça estadual no início da tarde desta sexta-feira (08) uma solicitação para que Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, preso em operação da Polícia Civil, seja incluído no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD). Trata-se de um cumprimento de pena com regras mais rígidas do que as aplicadas nas demais unidades prisionais, onde o isolamento e o controle sobre o detento é maior. Mas não foi descartada a possibilidade dele ser encaminhado a presídio federal.

A solicitação foi apresentada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), unidade do Ministério Público do Espírito Santo (MPES). O pedido, com urgência, foi encaminhado para a 10ª Vara Criminal de Vitória, local onde tramita o processo derivado da Operação Armistício, que denunciou, além de Marujo, outras 39 pessoas por participação na organização criminosa denominada Primeiro Comando de Vitória (PCV).

Não está descartada, segundo os promotores de justiça que atuam no Gaeco, a possibilidade de Marujo ser encaminhado a um presídio federal. Tudo dependerá de critérios da segurança pública que ainda estão sendo analisados.

O argumento para a solicitação é a periculosidade do prisioneiro, que estava na lista dos criminosos mais procurados do Estado há pelo menos cinco anos. Ele era a principal liderança, até então em liberdade, da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV). Nos últimos meses, segundo o delegado superintendente de Polícia Especializada, Romualdo Gianordoli, que comandou a equipe que realizou a prisão, Marujo vinha em uma escalada de violência, usando de mais crueldade em suas ações.

Marujo foi preso na manhã desta sexta-feira (08), em uma operação realizada pela Polícia Civil. Ele foi localizado em um esconderijo - uma espécie de bunker - na casa dos pais, no bairro Bonfim, em Vitória.

O Estado conta com 12 vagas de RDD na Penitenciária de Segurança Máxima 2, localizada em Viana. Marujo, logo após a prisão, foi encaminhado para uma cela da mesma unidade. Se o pedido for aceito pela Justiça estadual, ele será então encaminhado para uma cela do regime diferenciado.

