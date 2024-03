Vítimas de crimes podem ser beneficiadas até com indenização de criminosos

Um projeto de iniciativa popular quer garantir para as vítimas de crimes e atos infracionais cometidos no Espírito Santo benefícios que vão da isenção de taxas de concursos até indenizações pagas pelos criminosos. A proposta visa criar, a partir da aprovação da legislação, um programa de defesa e amparo aos que são alvos de situações que vão de um furto até homicídios, incluindo também os familiares.

A iniciativa é da Associação Espírito Santense do Ministério Público (AESMP). De acordo com o seu presidente, o promotor Leonardo Augusto de Andrade Cezar dos Santos, na maior parte dos casos, após as ações violentas, os olhares dos órgãos que compõem o sistema de justiça se voltam para os criminosos, sua localização, prisão até condenação. Mas e como ficam as vítimas?