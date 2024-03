De traficante a coveiro, os Marujos do crime no ES

Há pelo menos seis anos, a lista dos criminosos mais procurados do Espírito Santo é liderada por Fernando Moraes Pereira Pimenta , 31 anos. Ele é conhecido como Marujo, mas não é o único no Estado a ter o apelido destacado na criminalidade. Nos últinos 40 anos outros traficantes e até um coveiro, também conhecidos pelo mesmo nome, deram muito trabalho para a polícia.

As investigações na época apontaram, curiosamente, para dois traficantes, ambos com o apelido de Marujo, um deles morava em Guarapari e o outro já tinha sido alvo de operação da Polícia Federal. Em 1985 ocorreu o julgamento dos responsáveis pelo três homicídios e pela tentativa de homicídio.

Em 1985 também foi a vez de outro Marujo atacar. Desta vez um coveiro do cemitério São Jorge, em Alto Laje, Cariacica. Ele foi acusado de violar sepulturas para vender caixões. Atuava junto com outros dois colegas e entregavam o material para uma funerária revender. Na casa do Marujo coveiro, de 59 anos, a polícia apreendeu espingardas. Ele era o gestor do cemitério e foi afastado das funções.

O nome de Fernando Moraes também foi inserido no portal do Disque Denúncia do Rio de Janeiro, onde ele estaria se escondendo no Complexo da Maré, em Bonsucesso. Os primeiros registros do seu envolvimento com o crime datam de 2011. Ele possui extensa ficha criminal e é apontado como um homem perigoso.