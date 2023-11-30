Após prisão dos 'Irmãos Vera', quem são os 10 criminosos mais procurados do ES?

A prisão de duas lideranças importantes em outubro mudou o "tabuleiro" do crime do Espírito Santo. Luan Gomes de Faria e Gabriel Gomes Faria, dois dos ''Irmãos Vera'', figuravam na lista dos 10 criminosos mais procurados do Estado, que sofreu alterações e foi novamente divulgada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) nesta quinta-feira (30).
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São nomes de suspeitos envolvidos em diversos crimes, como tráfico de drogas, receptação e homicídio. Entre as regiões que atuam, estão Bairro da Penha e São Benedito, em Vitória, e Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Confira abaixo.
01
Fernando Moraes Pereira Pimenta
Considerado o criminoso mais procurado do Espírito Santo, "Marujo", como é conhecido, nasceu em 25 de agosto de 1992. Atua no Bairro da Penha, em Vitória. Possui mandados de prisão por homicídio e tráfico de drogas
02
Ivan Machado Glicerio
Vulgo "Ivan Neguinho" ou "Neguinho Ivan", nasceu no dia 20 de março de 1979. Atua no Bairro da Penha, em Vitória. Possui mandados de prisão por homicídio, tráfico de drogas e roubo
03
Jean Finamore Bento
Vulgo "Boca de Lata", nasceu no dia 03 de dezembro de 1999. Atua no Bairro da Penha, em Vitória. Possui mandados de prisão por associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Está evadido do sistema prisional
04
Washington Damazio da Silva
Vulgo "Damazio", nasceu no dia 17 de dezembro de 1995. Atua no Bairro da Penha, em Vitória. Possui mandado de prisão por tráfico de drogas. Está evadido do sistema prisional
05
Rudney Jacinto dos Santos
Vulgo "Nego 10" ou "Jogador", nasceu no dia 17 de março de 1998. Atua no bairro São Benedito, em Vitória. Possui mandados de prisão por homicídio e tráfico de drogas
06
Gabriel Augusto dos Santos
Vulgo "BK", "Blaid" ou "Blake", nasceu no dia 30 de agosto de 1993. Atua no Morro da Garrafa, em Vitória. Possui mandado de prisão por homicídio
07
Jackson dos Santos Sodre
Vulgo "Jackson do Pecado", nasceu no dia 17 de janeiro de 1993. Atua na Grande Santa Rita, em Vila Velha. Possui mandado de prisão por homicídio
08
Willian Zanoli
Vulgo "O Terceirão", nasceu no dia 14 de janeiro de 1985. Atua nos bairros Dom João Batista, em Vila Velha; e Santa Mônica, em Guarapari. Possui mandados de prisão por homicídio, tráfico de drogas e receptação
09
Adair Fernandes da Silva
Vulgo "Dada", nasceu no dia 09 de julho de 1983. Atua no bairro Flexal II, em Cariacica. Possui mandados de prisão por tráfico de drogas, furto e porte ilegal de arma de fogo. É foragido do sistema prisional
10
Eduardo Luiz Dias dos Santos
Vulgo "Dudu Coroa", nasceu no dia 07 de outubro de 1987. Atua no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Possui mandados de prisão por homicídio e tráfico de drogas