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Na mira da polícia

Após prisão dos 'Irmãos Vera', quem são os 10 criminosos mais procurados do ES?

A Secretaria da Segurança Pública (Sesp) divulgou uma lista atualizada nesta quinta-feira (30); suspeitos possuem mandados de prisão por tráfico, furtos, entre outros crimes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2023 às 19:18

Publicado em 30 de Novembro de 2023 às 19:18

Polícia divulga os 10 criminosos mais procurados do Espírito Santo
Polícia divulga os 10 criminosos mais procurados do Espírito Santo Crédito: Divulgação | Sesp
A prisão de duas lideranças importantes em outubro mudou o "tabuleiro" do crime do Espírito Santo. Luan Gomes de Faria e Gabriel Gomes Faria, dois dos ''Irmãos Vera'', figuravam na lista dos 10 criminosos mais procurados do Estado, que sofreu alterações e foi novamente divulgada pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) nesta quinta-feira (30).
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São nomes de suspeitos envolvidos em diversos crimes, como tráfico de drogas, receptação e homicídio. Entre as regiões que atuam, estão Bairro da Penha e São Benedito, em Vitória, e Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Confira abaixo. 

01

Fernando Moraes Pereira Pimenta

Considerado o criminoso mais procurado do Espírito Santo, "Marujo", como é conhecido, nasceu em 25 de agosto de 1992. Atua no Bairro da Penha, em Vitória. Possui mandados de prisão por homicídio e tráfico de drogas 

02

Ivan Machado Glicerio

Vulgo "Ivan Neguinho" ou "Neguinho Ivan", nasceu no dia 20 de março de 1979. Atua no Bairro da Penha, em Vitória. Possui mandados de prisão por homicídio, tráfico de drogas e roubo

03

Jean Finamore Bento

Vulgo "Boca de Lata", nasceu no dia 03 de dezembro de 1999. Atua no Bairro da Penha, em Vitória. Possui mandados de prisão por associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Está evadido do sistema prisional

04

Washington Damazio da Silva

Vulgo "Damazio", nasceu no dia 17 de dezembro de 1995. Atua no Bairro da Penha, em Vitória. Possui mandado de prisão por tráfico de drogas. Está evadido do sistema prisional

05

Rudney Jacinto dos Santos

Vulgo "Nego 10" ou "Jogador", nasceu no dia 17 de março de 1998. Atua no bairro São Benedito, em Vitória. Possui mandados de prisão por homicídio e tráfico de drogas 

06

Gabriel Augusto dos Santos

Vulgo "BK", "Blaid" ou "Blake", nasceu no dia 30 de agosto de 1993. Atua no Morro da Garrafa, em Vitória. Possui mandado de prisão por homicídio 

07

Jackson dos Santos Sodre

Vulgo "Jackson do Pecado", nasceu no dia 17 de janeiro de 1993. Atua na Grande Santa Rita, em Vila Velha. Possui mandado de prisão por homicídio 

08

Willian Zanoli

Vulgo "O Terceirão", nasceu no dia 14 de janeiro de 1985. Atua nos bairros Dom João Batista, em Vila Velha; e Santa Mônica, em Guarapari. Possui mandados de prisão por homicídio, tráfico de drogas e receptação

09

Adair Fernandes da Silva

Vulgo "Dada", nasceu no dia 09 de julho de 1983. Atua no bairro Flexal II, em Cariacica. Possui mandados de prisão por tráfico de drogas, furto e porte ilegal de arma de fogo. É foragido do sistema prisional

10

Eduardo Luiz Dias dos Santos

Vulgo "Dudu Coroa", nasceu no dia 07 de outubro de 1987. Atua no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Possui mandados de prisão por homicídio e tráfico de drogas

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