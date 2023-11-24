'Irmão Vera' pagava taxa para se esconder no RJ e veio ao ES buscar dinheiro

Luan Gomes Faria, um dos 'Irmãos Vera', estava escondido em uma casa em posse de um fuzil Crédito: Divulgação | Polícia Civil

"Há anos ele fica mais tempo no Rio de Janeiro do que aqui. Na semana passada ele veio em decorrência dessa guerra do tráfico: veio pegar um bom dinheiro, estava fazendo o 'recolhe', que é quando passam em várias bocas de fumo para pegar dinheiro. Não era ele a pessoa que passava nas bocas, ele não saía da casa. Mas ele iria levar um bom dinheiro para a Maré, já que lá ele pagava semanalmente uma taxa para o tráfico local, para ficar escondido", detalhou o delegado Romualdo Gianordoli, superintendente de Polícia Especializada (SPE).

Luan foi preso em uma casa no bairro Nova Palestina, na Capital. Ele era chefe da facção Terceiro Comando Puro (TCP), que coordena a venda de drogas nos bairros Tabuazeiro, Conquista, Cruzamento, Itararé, Nova Almeida e também em localidades do interior do Estado.

No momento da prisão ele foi pego de surpresa, pois estava dormindo. Na casa havia um fuzil e mais de 200 munições. Cerca de sete pessoas estavam na residência, entre elas uma criança. De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a polícia vai investigar se os adultos presentes tinham participação no crime e se sabiam que estavam escondendo um foragido da Justiça.

"Ele é um chefe de facção, imagina se não tivéssemos sido nós a descobrirmos a localização, mas os inimigos dele? Poderia ser uma carnificina com criança e tudo mais" Delegado Romualdo Gianordoli - Superintendente de Polícia Especializada (SPE)

Chamou a atenção da polícia nenhum segurança de Luan estar no local. Mas eles apareceram depois, quando o comboio já estava saindo. "Cruzamos com um dos veículos monitorados e começou uma perseguição. Quando esses indivíduos se aproximaram de uma região de mangue, eles desembarcaram e efetuaram disparos. Um deles fugiu, mas conseguimos prender duas pessoas", relatou o delegado Alan Andrade, do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT).

Ataques a ônibus e rivais

De acordo com o coronel Alexandre Ramalho, secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, a guerra do tráfico entre TCP e o Primeiro Comando de Vitória (PCV) se acirrou após um racha. "O TCP de Vitória tem ligação com o TCP do Rio de Janeiro e o PCV com o Comando Vermelho do Rio de Janeiro. Embora essa guerra no Rio seja muito forte, aqui eles conviviam pacificamente. Em determinado momento eles romperam por questões do tráfico, desavenças entre eles, e estourou essa guerra que a gente tem acompanhado."

Mesmo de longe, Luan comandava ataques. "Quantas ordens ele deu de ataque a ônibus, ataque contra criminalidades (rivais), de disparo sem nenhum alvo específico... Tudo demonstrando sua covardia, seu ímpeto de morte. Dessa residência (em Nova Palestina), ele não estava saindo, mas continuava articulando toda a questão do ataque, da rivalidade das organizações criminosas", disse Ramalho.

Quem são os 'Irmãos Vera'

Irmãos Vera: Bruno, Luan e Gabriel são procurados pela polícia Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Bruno Gomes Faria, o Nono; Luan Gomes Faria, o Kamu; e Gabriel Gomes Faria, o Buti, são os criminosos conhecidos como 'Irmãos Vera'. O nome é em homenagem à mãe dos três. Em Vitória, eles estão na mira da polícia há tempos: Bruno e Gabriel têm um mandado de prisão em aberto cada; já Luan, conta com sete mandados.