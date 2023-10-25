Preso um dos 'Irmãos Vera', traficante na lista dos mais procurados do ES

Gabriel Gomes Faria, o Buti, um dos 'Irmãos Vera' Crédito: Divulgação | Sesp

Um dos criminosos da lista dos mais procurados do Espírito Santo foi preso na noite de terça-feira (24), no bairro Itararé, em Vitória . Gabriel Gomes Faria, o Buti, é um dos conhecidos como 'Irmãos Vera', chefes do tráfico dos bairros Itararé, Cruzamento, Conquista e Tabuazeiro. Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, Gabriel estava no Estado especificamente para orquestrar ataques.

"A PM, por intermédio da Força Tática do 1º Batalhão, realizou uma importantíssima prisão. Indivíduo perigosíssimo, veio do Rio de Janeiro exclusivamente para coordenar as ações de ataque e guerra entre as organizações criminosas. Trata-se de Gabriel, preso numa ação perigosa, difícil", disse o coronel Ramalho.

Segundo o secretário, a prisão aconteceu após uma denúncia de que suspeitos armados estariam no terraço de uma casa no alto de Itararé.

"Os policiais foram ao local, constataram a presença desses indivíduos no terraço de uma residência, foram recebidos a tiros, sob intensa troca de tiros, até que a polícia consegue de fato abordar a residência e esses indivíduos se entregarem. Foram quatro presos, todos eles portando armas de fogo. Indivíduos que vieram dispostos a protagonizar essas cenas lamentáveis que nós temos assistido nas comunidades do Morro do macaco, São Benedito, Alto Itararé e Consolação", completou o coronel.

Material apreendido em operação no bairro Itararé, na prisão de Gabriel, um dos 'Irmãos Vera' Crédito: Divulgação | Sesp

Quem são os 'Irmãos Vera'?

Irmãos Vera: Bruno, Luan e Gabriel na lista dos procurados pela polícia Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Bruno Gomes Faria, o Nono; Luan Gomes Faria, o Kamu; e Gabriel Gomes Faria, o Buti, são os criminosos conhecidos como 'Irmãos Vera'. O nome é em homenagem à mãe dos três. Em Vitória, eles estão na mira da polícia há tempos: Bruno e Gabriel têm um mandado de prisão em aberto cada; já Luan, conta com sete mandados.