Vídeo mostra momento da prisão de um dos 'Irmãos Vera' em Vitória

O criminoso é apontado pela polícia como chefe da facção Terceiro Comando Puro (TCP), principal rival do Primeiro Comando de Vitória (PCV). O grupo atua no tráfico nos bairros Tabuazeiro, Conquista, Cruzamento, Itararé, Nova Almeida e também em localidades do interior do Estado. Em outubro deste ano, o irmão dele, Gabriel Gomes Faria, foi capturado . Ele era apontado como responsável por orquestrar ataques da facção.

TV Gazeta. O delegado Romualdo Gianordoli, superintendente de Polícia Especializada (SPE), revelou que Luan estava no Rio de Janeiro , mas chegou ao Espírito Santo na semana passada para recolher dinheiro do tráfico. "Ele ficou em um bairro que não é domínio da facção dele, para passar despercebido", disse, em entrevista à repórter Daniela Carla, da

Por meio de levantamentos, a polícia localizou a casa e passou a monitorar os veículos usados pelos seguranças de Luan, já que ele não saía de casa. "Durante a prisão esperávamos que ele estivesse com seguranças. Assim que adentramos a residência ele estava sozinho, o que nos causou estranheza e também nos alertou. Quando estávamos saindo da casa, cruzamos com um dos veículos monitorados e começou uma perseguição. Quando esses indivíduos se aproximaram de uma região de mangue, eles desembarcaram e efetuaram disparos. Um deles fugiu, mas conseguimos prender duas pessoas", detalhou o delegado Alan Andrade, do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT).

Quando disse que Luan estava sozinho, o delegado se referiu a outros criminosos, mas havia cerca de sete pessoas na casa, entre elas crianças. "No local tinha um fuzil de calibre 762 com sete carregadores, 218 munições, uma arma exposta para todo mundo ali, muito perigoso", salientou.

Prisão de Luan Gomes Faria, um dos 'Irmãos Vera'

O delegado Romualdo destacou que Luan era um velho conhecido da polícia: "Ele tem mandados de prisão por homicídio, organização criminosa. Era o chefe do TCP, facção originária do Rio de Janeiro, onde ele também ficava. Com essa prisão aqui no Estado, diante dessa guerra de facções que tem acontecido, a gente desarticula um lado".

Quem são os 'Irmãos Vera'?

Irmãos Vera: Bruno, Luan e Gabriel são procurados pela polícia Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Bruno Gomes Faria, o Nono; Luan Gomes Faria, o Kamu; e Gabriel Gomes Faria, o Buti, são os criminosos conhecidos como 'Irmãos Vera'. O nome é em homenagem à mãe dos três. Em Vitória, eles estão na mira da polícia há tempos: Bruno e Gabriel têm um mandado de prisão em aberto cada; já Luan, conta com sete mandados.