'Irmão Vera' não saía da casa onde estava escondido em Vitória, diz polícia

Luan Gomes Faria, o Kamu, conhecido como um dos 'Irmãos Vera' Crédito: Divulgação | PC

"Ele estava em Nova Palestina, na Rodovia Serafim Derenzi, mas ele não saía de casa. Ele ficou em um bairro que não é domínio da facção dele, para passar despercebido", detalhou o delegado Romualdo Gianordoli, superintendente de Polícia Especializada (SPE).

Nas redes sociais, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, falou sobre a prisão. "Indivíduo altamente perigoso que vinha protagonizando cenas de violência e guerra do tráfico entre o Morro do Macaco, Bairro da Penha e Itararé. Indivíduo perigosíssimo, prisão muito importante. Somente nesta semana foram quatro fuzis apreendidos", declarou.

A prisão

Por meio de levantamentos, a polícia localizou a casa em Nova Palestina e passou a monitorar os veículos usados pelos seguranças de Luan, já que ele não saía de casa.

"Durante a prisão esperávamos que ele estivesse com seguranças. Assim que adentramos a residência ele estava sozinho, o que nos causou estranheza e também nos alertou. Quando estávamos saindo da casa, cruzamos com um dos veículos monitorados e começou uma perseguição. Quando esses indivíduos se aproximaram de uma região de mangue, eles desembarcaram e efetuaram disparos. Um deles fugiu, mas conseguimos prender duas pessoas", detalhou o delegado Alan Andrade, do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT).

Quando disse que Luan estava sozinho, o delegado se referiu a outros criminosos, mas havia cerca de sete pessoas na casa, entre elas uma criança. "No local tinha um fuzil de calibre 762 com sete carregadores, 218 munições, uma arma exposta para todo mundo ali, muito perigoso", salientou.

O delegado Romualdo destacou que Luan era um velho conhecido da polícia: "Ele tem mandados de prisão por homicídio, organização criminosa. Era o chefe do TCP, facção originária do Rio de Janeiro, onde ele também ficava. Com essa prisão aqui no Estado, diante dessa guerra de facções que tem acontecido, a gente desarticula um lado".

Prisão de Luan Gomes Faria, um dos 'Irmãos Vera'

Quem são os 'Irmãos Vera'?

Irmãos Vera: Bruno, Luan e Gabriel são procurados pela polícia Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Bruno Gomes Faria, o Nono; Luan Gomes Faria, o Kamu; e Gabriel Gomes Faria, o Buti, são os criminosos conhecidos como 'Irmãos Vera'. O nome é em homenagem à mãe dos três. Em Vitória, eles estão na mira da polícia há tempos: Bruno e Gabriel têm um mandado de prisão em aberto cada; já Luan, conta com sete mandados.