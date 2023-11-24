'Irmão Vera' não saía da casa onde estava escondido em Vitória, diz polícia

Luan Gomes Faria, o Kamu, um dos "Irmãos Vera" preso nesta sexta-feira (24), não saía da casa em que estava escondido no bairro Nova Palestina, em Vitória. Ele chegou ao local na semana passada, na intenção de recolher dinheiro do tráfico. O criminoso é apontado pela polícia como chefe da facção Terceiro Comando Puro (TCP), que comanda a venda de drogas dos bairros Tabuazeiro, Conquista, Cruzamento, Itararé, Nova Almeida e também em localidades do interior do Estado.
"Ele estava em Nova Palestina, na Rodovia Serafim Derenzi, mas ele não saía de casa. Ele ficou em um bairro que não é domínio da facção dele, para passar despercebido", detalhou o delegado Romualdo Gianordoli, superintendente de Polícia Especializada (SPE).
Nas redes sociais, o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, falou sobre a prisão. "Indivíduo altamente perigoso que vinha protagonizando cenas de violência e guerra do tráfico entre o Morro do Macaco, Bairro da Penha e Itararé. Indivíduo perigosíssimo, prisão muito importante. Somente nesta semana foram quatro fuzis apreendidos", declarou.
A prisão
Por meio de levantamentos, a polícia localizou a casa em Nova Palestina e passou a monitorar os veículos usados pelos seguranças de Luan, já que ele não saía de casa.
"Durante a prisão esperávamos que ele estivesse com seguranças. Assim que adentramos a residência ele estava sozinho, o que nos causou estranheza e também nos alertou. Quando estávamos saindo da casa, cruzamos com um dos veículos monitorados e começou uma perseguição. Quando esses indivíduos se aproximaram de uma região de mangue, eles desembarcaram e efetuaram disparos. Um deles fugiu, mas conseguimos prender duas pessoas", detalhou o delegado Alan Andrade, do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT).
Quando disse que Luan estava sozinho, o delegado se referiu a outros criminosos, mas havia cerca de sete pessoas na casa, entre elas uma criança. "No local tinha um fuzil de calibre 762 com sete carregadores, 218 munições, uma arma exposta para todo mundo ali, muito perigoso", salientou.
O delegado Romualdo destacou que Luan era um velho conhecido da polícia: "Ele tem mandados de prisão por homicídio, organização criminosa. Era o chefe do TCP, facção originária do Rio de Janeiro, onde ele também ficava. Com essa prisão aqui no Estado, diante dessa guerra de facções que tem acontecido, a gente desarticula um lado".
Prisão de Luan Gomes Faria, um dos 'Irmãos Vera'
Em outubro deste ano, o irmão dele, Gabriel Gomes Faria foi capturado. Ele era apontado como responsável por orquestrar ataques da facção.
Quem são os 'Irmãos Vera'?
Bruno Gomes Faria, o Nono; Luan Gomes Faria, o Kamu; e Gabriel Gomes Faria, o Buti, são os criminosos conhecidos como 'Irmãos Vera'. O nome é em homenagem à mãe dos três. Em Vitória, eles estão na mira da polícia há tempos: Bruno e Gabriel têm um mandado de prisão em aberto cada; já Luan, conta com sete mandados.
"Os irmãos estão envolvidos diretamente na guerra do tráfico de Vitória, que se estende por vezes no interior. Articulam inúmeras ações com presos do sistema prisional. São criminosos contumazes que trazem esse transtorno imenso para a Segurança Pública do Estado", revelou o coronel Alexandre Ramalho em outubro deste ano.