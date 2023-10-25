Antes de prisão, 'Irmão Vera' e aliados planejavam atacar Bairro da Penha

Gabriel Gomes Faria, o Buti, um dos 'Irmãos Vera' Crédito: Divulgação | Sesp

Buti é um dos líderes do Terceiro Comando Puro (TCP), e faz parte do grupo ''Irmãos Vera'' – composta por chefes do tráfico dos bairros Itararé, Cruzamento, Conquista e Tabuazeiro. A facção que ele comandava é rival do PCV, sendo que ambas vivem em disputa para tomarem o controle de algumas regiões. A guerra entre traficantes se estende a outros municípios capixabas, que também lidam com a presença de facções.

"Ontem (24), o pessoal da Força Tática do 1º Batalhão recebeu a denúncia que quatro indivíduos fortemente armados estavam se preparando para um ataque no Bairro da Penha e seriam oriundos do Morro do Macaco. Ao chegar na localidade foi recebida a tiros, o Batalhão Especial reforçou e lá conseguimos prendê-los. Foram conduzidos a delegacia e, provavelmente, autuados por tráfico de drogas, munições, tentativa de homicídio e porte ilegal de armas", informou Caus.

Douglas Caus , comadante-geral da PMES, deu detalhes sobre a prisão dos criminosos Crédito: Carlos Alberto Silva

De acordo com o comandante-geral, todos os cinco homens presos na noite de terça têm antecedentes por homicídio, tentativa de homicídio, tráfico e posse de armas. “O Gabriel ainda tem dois processos na vara criminal da Capital, um por homicídio e outro por tráfico de drogas. Pelos crimes que cometeu ontem (24) deve ficar um bom tempo preso”, ressaltou.

“Eles estão há muito tempo no crime e estavam, no nosso entendimento, realmente dispostos a um ataque ao Primeiro Comando de Vitória. Recentemente, tivemos a prisão do Menor Erick, em Cariacica, e Zé Maria, pela Polícia Rodoviária Federal, e [agora] temos a prisão do Gabriel. Isso tem impacto direto na segurança pública, pois ao prender lideranças de organizações criminosas, diminui a gerência das facções e, principalmente, o cometimento de crimes”, afirmou Caus.

Menor Erick e José Maria de Araújo , citados pelo coronel, também eram lideranças importantes do tráfico de drogas da Grande Vitória e foram presos, respectivamente, nos dias 14 e 16 de outubro.

15 dias de operação

O coronel Douglas Caus ressaltou que, nos últimos 15 dias, as operações da PM prenderam 33 pessoas e apreenderam ao menos quinze armas. Ele citou ainda as patrulhas feitas nas entradas dos bairros e a presença da tropa especializada nos pontos mais altos dos bairros, onde normalmente se encontram as facções.

Quem são os 'Irmãos Vera'?

Bruno Gomes Faria, o Nono; Luan Gomes Faria, o Kamu; e Gabriel Gomes Faria, o Buti, são os criminosos conhecidos como 'Irmãos Vera'. O nome é em homenagem à mãe dos três. Em Vitória, eles estão na mira da polícia há tempos: Bruno e Gabriel têm um mandado de prisão em aberto cada; já Luan, conta com sete mandados.

"Os irmãos estão envolvidos diretamente na guerra do tráfico de Vitória, que se estende por vezes no interior. Articulam inúmeras ações com presos do sistema prisional. São criminosos contumazes que trazem esse transtorno imenso para a Segurança Pública do Estado", Coronel Alexandre Ramalho, Secretário de Estado da Segurança Pública