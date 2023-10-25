Chefe do tráfico é executado dentro de carro em Terra Vermelha, Vila Velha

Magno Ferreira Leite, o "Pão Doce" (em destaque), foi assassinado a tiros dentro do carro Crédito: Oliveira Alves e Acervo pessoal

TV Gazeta, Magno é suspeito de chefiar o tráfico na Região 5 do município canela-verde. Um homem identificado como Magno Ferreira Leite, conhecido como "Pão Doce", foi executado com mais de 20 tiros após ter o carro cercado em Terra Vermelha Vila Velha , na manhã desta quarta-feira (25). Conforme apuração do repórter Diony Silva, da, Magno é suspeito de chefiar o tráfico na Região 5 do município canela-verde.

O crime aconteceu antes das 7h. Segundo testemunhas, dois suspeitos armados chegaram em uma motocicleta e cercaram o carro da vítima, que tinha acabado de estacionar. Só no corpo foram mais de 20 perfurações.

Ainda de acordo com apuração da TV Gazeta, o carro ficou cheio de marcas de tiros. Os disparos também acertaram a parede e a porta de uma padaria da região.

A polícia disse que Magno tinha passagens por homicídio e tráfico de drogas, e chegou a cumprir pena entre os anos de 2010 e 2022. Após deixar a prisão, ele teria voltado a se envolver com o crime.

Ainda segundo a polícia, Magno seria ligado a Cleiton Gomes Pereira, o Frajola. Ele é o líder do tráfico da região de Terra Vermelha e é quem dá ordens, mesmo de dentro do presídio, onde se encontra hoje.

Durante a ocorrência desta quarta-feira, uma mulher aparentemente em estado de surto chegou a tentar tomar a arma de um policial, mas ele conseguiu impedir. A Polícia Civil informou que a ocorrência estava em andamento no plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).