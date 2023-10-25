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Mais de 20 tiros

Chefe do tráfico é executado dentro de carro em Terra Vermelha, Vila Velha

Magno Ferreira Leite, conhecido como "Pão Doce", foi cercado por criminosos em uma motocicleta na manhã desta quarta-feira (25)

Publicado em 25 de Outubro de 2023 às 11:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2023 às 11:15
Magno Ferreira Leite, o
Magno Ferreira Leite, o "Pão Doce" (em destaque), foi assassinado a tiros dentro do carro Crédito: Oliveira Alves e Acervo pessoal
Um homem identificado como Magno Ferreira Leite, conhecido como "Pão Doce", foi executado com mais de 20 tiros após ter o carro cercado em Terra VermelhaVila Velha, na manhã desta quarta-feira (25). Conforme apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, Magno é suspeito de chefiar o tráfico na Região 5 do município canela-verde.
O crime aconteceu antes das 7h. Segundo testemunhas, dois suspeitos armados chegaram em uma motocicleta e cercaram o carro da vítima, que tinha acabado de estacionar. Só no corpo foram mais de 20 perfurações.
Ainda de acordo com apuração da TV Gazeta, o carro ficou cheio de marcas de tiros. Os disparos também acertaram a parede e a porta de uma padaria da região.
A polícia disse que Magno tinha passagens por homicídio e tráfico de drogas, e chegou a cumprir pena entre os anos de 2010 e 2022. Após deixar a prisão, ele teria voltado a se envolver com o crime.
Ainda segundo a polícia, Magno seria ligado a Cleiton Gomes Pereira, o Frajola. Ele é o líder do tráfico da região de Terra Vermelha e é quem dá ordens, mesmo de dentro do presídio, onde se encontra hoje.
Durante a ocorrência desta quarta-feira, uma mulher aparentemente em estado de surto chegou a tentar tomar a arma de um policial, mas ele conseguiu impedir. A Polícia Civil informou que a ocorrência estava em andamento no plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).
"O corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, teremos informações do caso e se há detidos", completou a corporação.

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