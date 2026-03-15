Pai que perdeu filho assassinado há 3 meses é morto a tiros na Serra

Três meses após ter o filho assassinado, um homem de 46 anos, identificado como Alessandro Schmidt, foi morto a tiros na Serra, no Espírito Santo. O crime ocorreu na tarde deste domingo (15), no bairro São Judas Tadeu.

Conforme relatos de testemunhas ouvidas pela reportagem da TV Gazeta, o homem, que trabalhava como pedreiro, estava na porta de casa quando dois suspeitos em uma moto passaram atirando. Moradores também contaram que a vítima teve o filho de 14 anos assassinado há três meses.