Pai que perdeu filho assassinado há 3 meses é morto a tiros na Serra
Três meses após ter o filho assassinado, um homem de 46 anos, identificado como Alessandro Schmidt, foi morto a tiros na Serra, no Espírito Santo. O crime ocorreu na tarde deste domingo (15), no bairro São Judas Tadeu.
Conforme relatos de testemunhas ouvidas pela reportagem da TV Gazeta, o homem, que trabalhava como pedreiro, estava na porta de casa quando dois suspeitos em uma moto passaram atirando. Moradores também contaram que a vítima teve o filho de 14 anos assassinado há três meses.
Além da vítima, que morreu no local, algumas residências foram atingidas por tiros. O corpo de Alessandro foi levado pela Polícia Científica para o Instituto Médico Legal (IML) de Vitória. A Polícia Civil investiga o crime.