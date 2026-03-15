Briga em fazenda termina em morte em Aracruz no ES

Um homem de 44 anos foi assassinado em uma fazenda de Aracruz, na Região Norte do Espírito Santo, no sábado (14). A vítima foi agredida na cabeça com um bastão de ferro.

O agressor, de 55 anos, contou à Polícia Militar que consumia bebida alcoólica com a vítima, quando os dois entraram em desentendimento. O motivo não foi informado.

O homem, que é funcionário da fazenda localizada em Jacupemba, contou que permaneceu na residência durante à noite e procurou os patrões neste domingo (15), momento em que a Polícia Militar foi acionada. O agressor foi detido e levado à delegacia. A reportagem procurou a Polícia Civil para saber o encaminhamento dado ao homem, mas não houve retorno.