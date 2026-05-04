Quaest para governo do ES: mais ricos preferem Pazolini e Ferraço, e mais pobres, Hartung

A pesquisa Quaest mediu o grau de popularidade de possíveis candidatos ao governo do Espírito Santo. No recorte por renda domiciliar, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) e o governador Ricardo Ferraço (MDB) estão bem posicionados entre os mais ricos, enquanto o ex-governador Paulo Hartung (PSD) se destaca entre os mais pobres.





No levantamento, os entrevistados foram apresentados a cinco possíveis candidatos na disputa para o Palácio Anchieta. Para cada um dos nomes, responderam se conhecem e votariam nele, se não conhecem ou se conhecem e não votariam. O estudo mede, portanto, o conhecimento, o potencial de voto e a rejeição dos cotados.





De acordo com a pesquisa, encomendado por A Gazeta, 50% dos que ganham mais de cinco salários mínimos — renda superior a R$ 8,1 mil — afirmam que conhecem e votariam em Pazolini, enquanto 49% disseram que conhecem e votariam em Ricardo. No grupo dos que recebem até dois salários (R$ 3.242), Hartung teve o maior potencial de voto, com 47% das menções.

Na faixa de dois a cinco salários, é Hartung que também aparece na preferência do eleitorado, com 42%, seguido do senador Magno Malta (PL), com 34%, em empate técnico com Ferraço (33%) e Pazolini (29%). A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos, para mais e para menos.





Nas três faixas de renda pesquisadas, o deputado federal Helder Salomão (PT) é o nome mais desconhecido entre os prováveis candidatos, com maior índice entre aqueles que ganham até dois salários — 62% afirmam que não o conhecem.