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Eleições 2026

Quaest para governo do ES: mais ricos preferem Pazolini e Ferraço, e mais pobres, Hartung

Pesquisa mostra prefenrêcia do eleitorado por perfil de renda, entre outros critérios; confira

Publicado em 04 de Maio de 2026 às 17:38

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

04 mai 2026 às 17:38
Lorenzo Pazolini, Ricardo Ferraço e Paulo Hartung - Eleições 2026
Lorenzo Pazolini, Ricardo Ferraço e Paulo Hartung: eleitorado revela popularidade conforme renda domiciliar. Arte A Gazeta

A pesquisa Quaest mediu o grau de popularidade de possíveis candidatos ao governo do Espírito Santo. No recorte por renda domiciliar, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) e o governador Ricardo Ferraço (MDB) estão bem posicionados entre os mais ricos, enquanto o ex-governador Paulo Hartung (PSD) se destaca entre os mais pobres. 


No levantamento, os entrevistados foram apresentados a cinco possíveis candidatos na disputa para o Palácio Anchieta. Para cada um dos nomes, responderam se conhecem e votariam nele, se não conhecem ou se conhecem e não votariam. O estudo mede, portanto, o conhecimento, o potencial de voto e a rejeição dos cotados. 


De acordo com a pesquisa, encomendado por A Gazeta, 50% dos que ganham mais de cinco salários mínimos — renda superior a R$ 8,1 mil — afirmam que conhecem e votariam em Pazolini, enquanto 49% disseram que conhecem e votariam em Ricardo. No grupo dos que recebem até dois salários (R$ 3.242), Hartung teve o maior potencial de voto, com 47% das menções.

 

Na faixa de dois a cinco salários, é Hartung que também aparece na preferência do eleitorado, com 42%, seguido do senador Magno Malta (PL), com 34%, em empate técnico com Ferraço (33%) e Pazolini (29%). A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos, para mais e para menos.  


Nas três faixas de renda pesquisadas, o deputado federal Helder Salomão (PT) é o nome mais desconhecido entre os prováveis candidatos, com maior índice entre aqueles que ganham até dois salários — 62% afirmam que não o conhecem.

A pesquisa também trouxe outros recortes. Hartung, por exemplo, tem a preferência do eleitorado feminino, enquanto os nomes dos demais aparecem como principal opção entre homens. 


No quesito faixa etária, o ex-governador e Ricardo se destacam no grupo de 60 anos ou mais, com 46%, cada um. Para os mais jovens, de 16  a 34 anos, Hartung é o preferido de 30%, seguido de perto por Magno, com 29% e Pazolini, 28%. 


O critério escolaridade mostra que, entre os que possuem ensino superior, o potencial de voto oscila entre Pazolini (52%), Ferraço (51%) e Hartung (50%).  

Rejeição

Quando o assunto é rejeição, sem o recorte de renda, o senador Magno Malta (PL) desponta como o nome mais preterido na corrida pelo comando do governo do Espírito Santo: 46% dos eleitores entrevistados dizem que nao votariam no senador. 


Na sequência, aparecem o nome de Paulo Hartung (PSD), com 36%; Helder Salomão (PT), com 33%; e Ricardo Ferraço (MDB), com 31% dos entrevistados. Os três estão empatados tecnicamente, considerando a margem de erro. 


O ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) registra o menor índice de rejeição no levantamento, com 23% dos entrevistados dizendo que não votam nele em eventual disputa pelo governo. 

Metodologia

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada por A Gazeta, foi realizada entre os dias 25 e 28 de abril, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-03176/2026.

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