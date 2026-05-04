Ruas de Lazer e ciclofaixa terão novos horários de funcionamento em Vitória

As Ruas de Lazer e a ciclofaixa de Vitória terão novos horários de funcionamento a partir do próximo domingo (10), visando a concentrar as atividades em horários de clima um pouco mais ameno e favorável à prática de exercícios ao ar livre.





Nos domingos e feriados, a Rua de Lazer em Camburi passará a funcionar das 5 às 13 horas. No Centro da Capital, será das 5 às 12 horas.





Já a ciclofaixa, que vai da região do Tancredão até o final da orla de Camburi, estará disponível das 5 às 13 horas. Antes, ela funcionava das 7 às 15 horas.





Segundo a administração municipal, além das condições climáticas, a alteração também leva em conta a presença de ciclovias já estruturadas em diferentes regiões da cidade, que conseguem absorver a demanda sem prejuízo ao serviço, que tem menor adesão a partir das 13 horas.