Placa é recolocada após acidente com morte em cruzamento de Vila Velha

A placa de “Pare” localizada cruzamento da Rua Humberto Serrano com a Avenida Doutor Jair de Andrade, em Itapoã, Vila Velha, foi recolocada nesta segunda-feira (4), após um acidente que terminou com a morte de uma motociclista de 32 anos. A vítima não foi identificada.





De acordo com a Guarda Municipal, o local tem sinalização horizontal conforme o Código de Trânsito Brasileiro, mas a placa de parada obrigatória havia sido retirada por terceiros. Após o registro do acidente, uma equipe responsável reinstalou a sinalização no cruzamento.





A colisão aconteceu na tarde desta segunda-feira (4) e envolveu um carro e a moto conduzida pela vítima, que não resistiu aos ferimentos. Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro afirmou que seguia pela Rua Humberto Serrano quando ocorreu a batida. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu nagativo.





Já informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta indicam que a motociclista trafegava pela via preferencial e o carro teria avançado a parada obrigatória. O homem foi encaminhado à delegacia, conforme informações da PM.