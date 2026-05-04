Grupo automotivo do ES prepara expansão de marca chinesa em MG

O Grupo Contauto tem buscado ampliar a sua presença para além do Espírito Santo, seu Estado de Origem, avançando para a Bahia e Minas Gerais. Sua mais recente investida é a inauguração de uma nova unidade da Foton Contauto em Betim (MG) nesta quinta-feira (7).
A nova loja terá o portfólio completo da marca chinesa, incluindo caminhões e veículos comerciais leves, assistência técnica especializada, fornecimento de peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva. A marca chinesa projeta ultrapassar a marca de 100 concessionárias até o fim de 2026, investindo em capilaridade, equipes qualificadas e uma logística eficiente de peças e serviços, segundo o diretor do Grupo Contauto, Apolo Rizk.
Rizk é também presidente da Associação Brasileira dos Concessionários Foton (Abrafoton) e destacou a relevância global da montadora, que recentemente chegou à marca de “12 milhões de veículos comerciais fabricados em menos de 30 anos”.
Entre os modelos trazidos para o Brasil estão as picapes Tunland V7 e V9 e também o primeiro caminhão semipesado da marca, o Auman D 1722, um dos primeiros a ser montado no país na fábrica da marca, inaugurada no ano passado, em Caxias do Sul (RS).
“A Foton anunciou a ampliação de seu portfólio no Brasil com o lançamento de sete novos veículos comerciais elétricos, desenvolvidos para atender à crescente demanda por eficiência energética, redução de custos operacionais e menor emissão de poluentes no transporte de cargas”, afirma.
Salão do Automóvel
Em Pequim
Os diretores comerciais do Grupo Orletti, Rafael Orletti e Luciano Garcia, participaram do Salão do Automóvel de Pequim, na China, que este ano mostrou toda a força do mercado automotivo chinês. Representando as marcas Geely, Jetour, MG e Omoda & Jaecoo no Espírito Santo, os executivos acompanharam lançamentos e tendências que devem movimentar o mercado neste e nos próximos anos.
Grupo Águia Branca reforça ofensiva no agro com foco na Toyota Hilux
O Grupo Águia Branca intensifica sua presença no agronegócio com participações estratégicas na Expozebu (MG) e AgroBrasília (DF), nos meses de abril e maio. O movimento foca em consolidar a liderança da Toyota Hilux, que encerrou 2025 com 45.293 emplacamentos no país. O grupo detém fatia relevante da operação: das 11.419 unidades comercializadas no primeiro trimestre de 2026, 30,5% saíram das concessionárias da divisão de comércio da holding capixaba.
“A gente acredita muito na proximidade com o cliente. Esses eventos são uma oportunidade de ouvir o público do agronegócio e entender como suas necessidades impactam diretamente o desempenho comercial da marca”, avalia Aires Valin, head comercial de Vendas Diretas do Grupo Águia Branca.
A estratégia visa blindar a fatia de mercado (market share) da picape em polos produtivos diante do acirramento da concorrência no segmento de médias. Além da exposição do produto, a operação foca em vendas diretas e condições específicas para produtores rurais, aproveitando a capilaridade regional para sustentar o volume de vendas que, nos primeiros três meses do ano, mantém o ritmo de crescimento observado no período anterior.
Design renovado
Novo Tiguan 2026 chega às concessionárias do ES nesta quinta
A Vitoriawagen realiza, nesta quinta-feira (7), o lançamento simultâneo do novo Volkswagen Tiguan 2026 em suas unidades de Vitória, Serra e Guarapari. O SUV chega ao mercado capixaba na versão R-Line, equipado com motor 2.0 turbo de 272 cv, tração integral 4Motion e câmbio automático de oito marchas. O movimento reforça o posicionamento da concessionária no segmento de alto padrão, apostando em um produto que combina performance superior com design renovado e iluminação em LED Matrix.
Grupo entra no segmento de proteção veicular com foco nas classes C e D
O Grupo Todos, dos fundadores do Cartão de Todos, lança a unidade Todos Protegidos, focada no mercado de proteção veicular para carros e motos. A meta é atingir 1 milhão de veículos em cinco anos, explorando o fato de 70% da frota nacional não possuir seguro, segundo a CNseg. O modelo de negócio aposta em preços 20% abaixo da média do mercado para captar o público de renda média e baixa, onde o veículo é frequentemente o principal ativo financeiro e ferramenta de trabalho.
“As pessoas reconhecem que é importante garantir a segurança de algo conquistado com tanto esforço, mas acabam deixando de lado a proteção por conta dos custos. Queremos mudar essa realidade, tornando a proteção veicular mais viável”, afirma Ubirani Guimarães de Pinho, presidente e CEO da Todos Protegidos.
A empresa estrutura sua oferta em serviços essenciais: cobertura contra furto, colisão, incêndio e assistência 24 horas. A estratégia replica o modelo de escala do grupo no setor de saúde e serviços, visando converter o custo de entrada em viabilidade para proprietários que hoje priorizam a liquidez do bem, mas esbarram nos preços das apólices convencionais.
Alta cilindrda
Primeira concessionária Honda Dream do ES próxima da inauguração
A Moto Vena aproveitou o festival Vibra Rock Brasil, que aconteceu no último sábado (2), em Vitória, para expor modelos de alta cilindrada, como a Hornet 750 e a NC 750X DCT, antecipando a abertura da primeira unidade Honda Dream do Espírito Santo. Localizada na Enseada do Suá, a nova concessionária exclusiva para motos premium conta com um aporte financeiro de R$ 3 milhões.
A estrutura visa atender à demanda crescente por modelos de maior potência, centralizando vendas e assistência técnica em um único ponto especializado. “É crescente a demanda e ampliação do segmento de alta cilindrada. Nosso objetivo é consolidar, cada vez mais, a venda com qualidade e disponibilizar uma estrutura única e exclusiva, além de prestar um atendimento diferenciado em todos os sentidos”, disse o diretor da Moto Vena, Gabriel Rizk.
Consórcio ganha espaço com juros altos e Disal atinge carteira de R$ 13,4 bilhões
Com o crédito bancário mais restrito e a Selic em patamares elevados, o consórcio tem ganhado terreno no país. A Disal, por exemplo, superou a marca de R$ 1 bilhão em créditos comercializados apenas em março de 2026. O desempenho acompanha a retomada do setor automotivo, que registrou alta de 46,07% nos emplacamentos de leves no mês, mas se descola da média do mercado por oferecer uma alternativa ao crédito bancário restrito.
Com a Selic em patamares elevados, a modalidade de consórcio avançou como solução de custo fixo previsível, levando a administradora a atingir uma carteira de R$ 13,4 bilhões em créditos sob gestão. O crescimento da companhia em 2025 já havia superado em 86% o ritmo do setor, com R$ 6,68 bilhões em vendas. Em 2026, a estratégia foca na conversão da demanda reprimida por veículos leves e no aumento do valor médio da carteira.
“Quando automóveis e comerciais leves avançam, cresce também a busca por formas de acesso à aquisição desses bens. O consórcio entra nesse movimento como uma solução viável, planejada e mais vantajosa, especialmente quando os juros ainda são elevados”, ressalta Fabio Augusto de Souza, CEO do Grupo Disal.
Errata
Na nota "Grupo automotivo do ES prepara expansão de marca chinesa em MG" a expansão para 100 concessionárias no Brasil é estratégia da marca Foton e não do Grupo Contauto. O texto foi atualizado.