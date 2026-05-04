Grupo automotivo do ES prepara expansão de marca chinesa em MG

O Grupo Contauto tem buscado ampliar a sua presença para além do Espírito Santo, seu Estado de Origem, avançando para a Bahia e Minas Gerais. Sua mais recente investida é a inauguração de uma nova unidade da Foton Contauto em Betim (MG) nesta quinta-feira (7).





A nova loja terá o portfólio completo da marca chinesa, incluindo caminhões e veículos comerciais leves, assistência técnica especializada, fornecimento de peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva. A marca chinesa projeta ultrapassar a marca de 100 concessionárias até o fim de 2026, investindo em capilaridade, equipes qualificadas e uma logística eficiente de peças e serviços, segundo o diretor do Grupo Contauto, Apolo Rizk.





Rizk é também presidente da Associação Brasileira dos Concessionários Foton (Abrafoton) e destacou a relevância global da montadora, que recentemente chegou à marca de “12 milhões de veículos comerciais fabricados em menos de 30 anos”.





Entre os modelos trazidos para o Brasil estão as picapes Tunland V7 e V9 e também o primeiro caminhão semipesado da marca, o Auman D 1722, um dos primeiros a ser montado no país na fábrica da marca, inaugurada no ano passado, em Caxias do Sul (RS).





“A Foton anunciou a ampliação de seu portfólio no Brasil com o lançamento de sete novos veículos comerciais elétricos, desenvolvidos para atender à crescente demanda por eficiência energética, redução de custos operacionais e menor emissão de poluentes no transporte de cargas”, afirma.