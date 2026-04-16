Vendas de grupos automotivos capixabas crescem no mercado regional e nacional

Três das novas marcas de carros eletrificados chineses que chegaram ao país no ano passado estão representadas no Espírito Santo pelo Grupo Orletti. E, nesta sexta (17) e sábado (18), o grupo realiza o Electric Weekend Orvel, pré-inauguração das novas lojas Orvel Geely, Orvel MG e Orvel Jetour.





A ação acontece no Shopping Vitória, das 9h às 15h e os visitantes terão acesso aos modelos que estarão com condições especiais para os dois dias, incluindo supervalorização do usado. Haverá ainda brindes exclusivos e food trucks.





“A pré-inauguração das novas lojas da Orvel simboliza mais do que a expansão da nossa estrutura. É a consolidação de um novo posicionamento, alinhado às transformações do mercado automotivo, com foco em inovação, tecnologia e sustentabilidade. Queremos oferecer ao cliente uma experiência completa, conectada com o futuro da mobilidade”, afirma Luciano Garcia, diretor da Orvel.