Vendas de grupos automotivos capixabas crescem no mercado regional e nacional

Com o mercado automotivo em alta, dois grupos capixabas têm registrado crescimento tanto regional quanto nacional. Um deles, o Grupo Orletti, atingiu o índice de 15% de crescimento de mercado em Cachoeiro de Itapemirim com a Orvel Volkswagen. Já o Grupo Águia Branca chegou à marca de comercializar um carro a cada seis minutos durante o mês de março nas concessionárias localizadas no Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal e Rio de Janeiro.
O foco no consumidor final foi a estratégia que permitiu o crescimento de 15% de market share em 2026 para a Orvel Volkswagen em Cachoeiro. A expectativa da Orvel Volkswagen é manter o ritmo de crescimento ao longo dos próximos meses, tendo como meta sustentar a liderança no segmento de vendas ao consumidor final em 2026 e avançar, até 2027, para a liderança geral do mercado na região Sul capixaba.
“Trabalhamos com um modelo voltado à agilidade e à atratividade comercial, com forte valorização do veículo usado na troca e condições diferenciadas de financiamento”, destaca o diretor Rafael Orletti.
O principal motor desse crescimento é a linha de SUVs da marca, formada pelos modelos Tera, Nivus, T-Cross e Taos. Entre eles, o Tera tem se destacado como o carro mais vendido da categoria, atingindo uma liderança expressiva, com aproximadamente 65% de participação frente aos concorrentes diretos.
Melhor resultado da história
Para a Divisão Comércio do Grupo Águia Branca, março marcou o melhor resultado de vendas de sua história, com 6.441 veículos comercializados. O crescimento em relação a fevereiro foi de 44%, e em comparação a janeiro, a alta chegou a 36%.
Do total de vendas geradas pelas marcas, 23% delas foram originadas a partir da aproximação com o cliente por meio das mídias digitais, o equivalente a cerca de 1 em cada 5 veículos comercializados. Quando analisada essa representatividade digital na venda de veículos seminovos, o percentual sobe para 42% e, na venda de veículos elétricos, para 30%.
“Os resultados de março evidenciam a assertividade de uma estratégia que integra portfólio robusto, disciplina comercial e centralidade no cliente. Esse direcionamento fortalece uma operação resiliente, eficiente e orientada ao crescimento sustentável, em linha com o momento estratégico dos 80 anos do Grupo Águia Branca”, explica a head de Inteligência de Mercado & Customer Experience da Divisão Comércio do Grupo Águia Branca, Marília Ribeiro.
Entre os principais destaques de março, está a Vitória Motors BYD, que cresceu 86% em relação a janeiro e 90% frente a fevereiro. Há ainda as concessionárias Toyota, representadas por Kurumá, Osaka e Kyoto, que juntas, cresceram 76% em março em relação a janeiro de 2026 e 46% se comparado a fevereiro deste ano.
Já a Águia Branca Seminovos apresentou crescimento de 15% no volume de veículos comercializados em março, em relação a fevereiro de 2026. O consórcio da Divisão também se destacou, com crescimento de 65% em relação ao mês anterior.
Orvel pré-inaugura lojas de marcas eletrificadas com condições especiais
Três das novas marcas de carros eletrificados chineses que chegaram ao país no ano passado estão representadas no Espírito Santo pelo Grupo Orletti. E, nesta sexta (17) e sábado (18), o grupo realiza o Electric Weekend Orvel, pré-inauguração das novas lojas Orvel Geely, Orvel MG e Orvel Jetour.
A ação acontece no Shopping Vitória, das 9h às 15h e os visitantes terão acesso aos modelos que estarão com condições especiais para os dois dias, incluindo supervalorização do usado. Haverá ainda brindes exclusivos e food trucks.
“A pré-inauguração das novas lojas da Orvel simboliza mais do que a expansão da nossa estrutura. É a consolidação de um novo posicionamento, alinhado às transformações do mercado automotivo, com foco em inovação, tecnologia e sustentabilidade. Queremos oferecer ao cliente uma experiência completa, conectada com o futuro da mobilidade”, afirma Luciano Garcia, diretor da Orvel.
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Prime Mitsubishi inaugura loja em Cachoeiro de Itapemirim
O Grupo Prime inaugurou, recentemente, sua mais recente loja da Mitsubishi em Cachoeiro de Itapemirim. A concessionária da marca japonesa chega em meio às comemorações dos 35 anos de história da Mitsubishi no mercado brasileiro, e fica localizada à avenida Raul Nassar, 168, no bairro BNH. Segundo Gleibson Nogueira, gerente comercial da Prime Mitsubishi, a nova casa foi planejada para oferecer uma experiência completa ao cliente, indo além da venda de veículos.
”A chegada da Prime Mitsubishi a Cachoeiro representa o encontro da tradição 4x4 com a excelência em atendimento que o Grupo Prime consolidou no Espírito Santo. Inauguramos esta unidade celebrando os 35 anos da marca no Brasil com a missão de entregar ao Sul do Estado veículos de alta tecnologia e uma experiência de compra diferenciada, com bônus exclusivos e condições de taxas que facilitam o acesso ao estilo de vida Mitsubishi”, destaca.
Para marcar a inauguração, a concessionária, que integra o Grupo Prime, preparou condições especiais para os primeiros clientes, incluindo taxas promocionais, bônus em toda a linha de veículos zero quilômetro e uma política de supervalorização do seminovo na troca.