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Gás natural

ES Gás alcança marca de 100 mil consumidores e acelera expansão

O número representa um avanço de 28% no total de clientes desde que a empresa foi privatizada há três anos

Publicado em 08 de Junho de 2026 às 19:26

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

08 jun 2026 às 19:26
Rede de gás canalizado da ES Gás
Rede de gás canalizado da ES Gás: meta de alcançar mais 5 cidades até 2030. Pedro Vilela/ES Gás

Em expansão no Espírito Santo, a ES Gás, distribuidora de gás natural no Estado, atingiu a marca de 100 mil consumidores conectados à rede de distribuição. O número representa um avanço de 28% no total de clientes desde que a empresa foi privatizada há três anos, quando o grupo Energisa assumiu as atividades.


Segundo a ES Gás, atingir a marca dos 100 mil clientes consolida a companhia entre os principais exemplos de expansão do setor no país. Além disso, coloca o Espírito Santo em posição de destaque no mercado nacional de gás natural, sendo o primeiro Estado com menos de 9 milhões de habitantes a alcançar esse patamar e o sexto em todo o território nacional.


“Essa conquista representa milhares de famílias, comércios e indústrias tendo acesso a uma energia mais segura, moderna, eficiente e competitiva no seu dia a dia. Cada nova ligação significa mais conforto para a população, mais competitividade para os negócios capixabas, mais desenvolvimento para os municípios e mais oportunidades para o Espírito Santo crescer de forma sustentável”, comenta Raphael Pereira, diretor-presidente da ES Gás.

 

A expansão da rede está dentro do ciclo de investimentos de R$ 1 bilhão até 2030 da ES Gás no Espírito Santo de forma a chegar a mais cidades e segmentos. O avanço de 28% desde 2023 foi impulsionado, principalmente, pelos segmentos residencial e comercial, com altas de 28% e 37%, respectivamente. 


Para sustentar esse avanço, a companhia investiu aproximadamente R$ 350 milhões e ampliou em mais de 220 quilômetros a rede de distribuição no Espírito Santo, o que corresponde a um aumento de 40% na infraestrutura.

Investimentos

Além dos avanços na democratização do gás natural para residências e comércios, a companhia também atuou na expansão dos segmentos veicular e industrial, com foco na diversificação do consumo. 


Nesse contexto, promoveu a conexão de novas indústrias e a ampliação da rede para empreendimentos já consolidados no Estado. Em complemento à expansão da malha, a ES Gás direcionou esforços para a modernização de equipamentos, qualificação da mão de obra e reforço da segurança e eficiência operacional.


"A ampliação da nossa capilaridade mostra que o gás natural vem se consolidando como uma das principais alternativas energéticas do Estado, chegando cada vez mais perto das pessoas e contribuindo diretamente para melhorar a qualidade de vida, fortalecer a economia e atrair novos investimentos”, reforça Raphael.

 

O crescimento da companhia também acompanha o avanço de projetos estratégicos no setor industrial, fortalecendo a competitividade das empresas capixabas e contribuindo para a atração de novos investimentos ao Estado, como as futuras instalações do Parklog, em Aracruz.

 

O avanço alcançado até aqui representa apenas o início de um novo ciclo de expansão. Com plano de investimentos de R$ 1 bilhão em andamento, a ES Gás projeta alcançar 5 novos municípios e ampliar ainda mais o número de consumidores até 2030, reforçando a interiorização do gás natural e fortalecendo a competitividade do Espírito Santo.

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