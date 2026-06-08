ES Gás alcança marca de 100 mil consumidores e acelera expansão

Em expansão no Espírito Santo, a ES Gás, distribuidora de gás natural no Estado, atingiu a marca de 100 mil consumidores conectados à rede de distribuição. O número representa um avanço de 28% no total de clientes desde que a empresa foi privatizada há três anos, quando o grupo Energisa assumiu as atividades.





Segundo a ES Gás, atingir a marca dos 100 mil clientes consolida a companhia entre os principais exemplos de expansão do setor no país. Além disso, coloca o Espírito Santo em posição de destaque no mercado nacional de gás natural, sendo o primeiro Estado com menos de 9 milhões de habitantes a alcançar esse patamar e o sexto em todo o território nacional.





“Essa conquista representa milhares de famílias, comércios e indústrias tendo acesso a uma energia mais segura, moderna, eficiente e competitiva no seu dia a dia. Cada nova ligação significa mais conforto para a população, mais competitividade para os negócios capixabas, mais desenvolvimento para os municípios e mais oportunidades para o Espírito Santo crescer de forma sustentável”, comenta Raphael Pereira, diretor-presidente da ES Gás.

A expansão da rede está dentro do ciclo de investimentos de R$ 1 bilhão até 2030 da ES Gás no Espírito Santo de forma a chegar a mais cidades e segmentos. O avanço de 28% desde 2023 foi impulsionado, principalmente, pelos segmentos residencial e comercial, com altas de 28% e 37%, respectivamente.





Para sustentar esse avanço, a companhia investiu aproximadamente R$ 350 milhões e ampliou em mais de 220 quilômetros a rede de distribuição no Espírito Santo, o que corresponde a um aumento de 40% na infraestrutura.