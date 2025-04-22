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Distribuidora de gás anuncia investimento de R$ 1 bi no Espírito Santo

Ouça detalhes na participação do comentarista Abdo Filho

Publicado em 22 de Abril de 2025 às 10:50

Abdo Filho

Abdo Filho

Publicado em 

22 abr 2025 às 10:50
Rede de gás canalizado da ES Gás
Rede de gás canalizado da ES Gás Crédito: Pedro Vilela/ES Gás
Nesta edição do "Economia e Negócios", o comentarista Abdo Filho traz como destaque a notícia que a ES Gás, distribuidora de gás responsável por todo o Estado do Espírito Santo, anunciou que fará investimentos de R$ 1 bilhão até 2030. A concessionária, que pertence ao Grupo Energisa, vai acelerar o processo de ampliação da rede distribuidora, de oferta de gás natural veicular nas rodovias e de modernização de sua infraestrutura. Privatizada em março de 2023, a ideia dos novos donos é tirar o atraso de anos de baixo investimento em ampliações e tecnologia. Ouça a conversa completa!
CBN - Economia e Negócios - 22-04-25.mp3

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