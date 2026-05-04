GWM Tank 300 Flex: primeiro híbrido plug-in flex do mundo está a venda no ES

Lançado no final de abril, em um anúncio global da GWM durante o Salão Internacional do Automóvel de Pequim, o Tank 300 PHEV Flex já está disponível nas concessionárias da marca no Espírito Santo. O modelo é o primeiro híbrido plug-in (PHEV) flex do mundo, combinando um motor 2.0 turbo a combustão e um motor elétrico, que juntos entregam 394 cv de potência e 76,4 kgfm de torque. Os preços partem de R$ 342 mil.





A nova motorização faz parte da linha 2027 do SUV, que mantém a arquitetura híbrida off-road Hi4-T, com carroceria sobre chassi e sistema de tração 4x4 com reduzida, além de transmissão automática de nove marchas. A bateria de 37,1 kWh oferece autonomia de até 74 km no modo elétrico, segundo o padrão Inmetro, e recarga rápida DC, que permite carregar de 30% a 80% em aproximadamente 24 minutos.





Segundo a GWM, o SUV roda até 18,3 km/l na cidade e 18,8 km/l na estrada com gasolina, combinado ao motor elétrico, e até 13,1 km/l e 14,1 km/l com etanol nas mesmas condições.





No Espírito Santo, o modelo está disponível para venda nas concessionárias GW Lider em Vitória, Vila Velha, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.





"As perspectivas para o Tank 300 PHEV Flex, o primeiro híbrido plug-in flex do mundo, são positivas. O modelo já se consolidou no mercado brasileiro como um SUV off-road plug-in. Agora, com essa tecnologia inédita em escala global, desenvolvida no Brasil, ganha ainda mais atratividade para o consumidor, por ter sido concebido especialmente para as condições do mercado nacional. A inovação também reforça o papel do País como referência na integração entre eletrificação e biocombustíveis", destaca o diretor da GW Lider, Bruno Conti.