GWM Tank 300 Flex: primeiro híbrido plug-in flex do mundo está a venda no ES

Lançado no final de abril, em um anúncio global da GWM durante o Salão Internacional do Automóvel de Pequim, o Tank 300 PHEV Flex já está disponível nas concessionárias da marca no Espírito Santo. O modelo é o primeiro híbrido plug-in (PHEV) flex do mundo, combinando um motor 2.0 turbo a combustão e um motor elétrico, que juntos entregam 394 cv de potência e 76,4 kgfm de torque. Os preços partem de R$ 342 mil.
A nova motorização faz parte da linha 2027 do SUV, que mantém a arquitetura híbrida off-road Hi4-T, com carroceria sobre chassi e sistema de tração 4x4 com reduzida, além de transmissão automática de nove marchas. A bateria de 37,1 kWh oferece autonomia de até 74 km no modo elétrico, segundo o padrão Inmetro, e recarga rápida DC, que permite carregar de 30% a 80% em aproximadamente 24 minutos.
Segundo a GWM, o SUV roda até 18,3 km/l na cidade e 18,8 km/l na estrada com gasolina, combinado ao motor elétrico, e até 13,1 km/l e 14,1 km/l com etanol nas mesmas condições.
No Espírito Santo, o modelo está disponível para venda nas concessionárias GW Lider em Vitória, Vila Velha, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.
"As perspectivas para o Tank 300 PHEV Flex, o primeiro híbrido plug-in flex do mundo, são positivas. O modelo já se consolidou no mercado brasileiro como um SUV off-road plug-in. Agora, com essa tecnologia inédita em escala global, desenvolvida no Brasil, ganha ainda mais atratividade para o consumidor, por ter sido concebido especialmente para as condições do mercado nacional. A inovação também reforça o papel do País como referência na integração entre eletrificação e biocombustíveis", destaca o diretor da GW Lider, Bruno Conti.
Design e tecnologia
Sem mudanças significativas no design, o novo Tank 300 também manteve as dimensões da linha anterior. Ele tem 4.760 mm de comprimento, 1.930 mm de largura, 1.903 mm de altura e entre-eixos de 2.750 mm, além de capacidade do porta-malas de até 1.520 litros com os bancos traseiros rebatidos.
No interior, o veículo busca unir a estética off-road a um acabamento sofisticado, com bancos revestidos de couro Nappa com funções de massagem, ventilação e aquecimento, além de sistema de som de alta fidelidade e iluminação ambiente configurável. O modelo traz, ainda, ar-condicionado dual zone, teto solar elétrico, carregador de celular por indução de 50W e diversos recursos de conforto e conveniência.
Em conectividade, o SUV conta com duas telas de 12,3”, integração sem fio com Apple CarPlay e Android Auto e internet 4G nativa. Há ainda sistema de navegação com GPS nativo, comandos de voz em português e atualizações remotas Over-the-Air (OTA).
O Tank 300 também oferece pacote completo de assistências à condução, com sistema ADAS nível 2+, incluindo controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa e monitoramento de ponto cego, além de seis airbags e classificação máxima em testes de segurança.
*Com informações da GWM.