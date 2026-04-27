Jeep Avenger prepara estreia no Brasil de cara nova

O Jeep Avenger prepara a sua chegada ao Brasil. A marca divulgou nesta segunda-feira (27) um teaser do SUV compacto que será o modelo de entrada da marca no país, mostrando a grade iluminada e as sete fendas, que já são características dos modelos da montadora estadunidense. A estreia do modelo é esperada ainda para o primeiro semestre de 2026.





O novo design, mostrado no teaser, é inédito nos demais mercados onde o modelo já circula, a exemplo da Europa, onde o carro foi lançado no final de 2022 com motorização elétrica, híbrida e a combustão. A estreia brasileira vai marcar a estreia do facelift do modelo, que chega para competir em um dos segmentos mais disputados no país, que é o de B-SUVs.





Os utilitários compactos têm recebido a maior parte da atenção das montadoras nos últimos anos, a exemplo de apostas como o Renault Kardian, o Volkswagen Tera, o Toyota Yaris Cross e o Fiat Pulse, além de modelos repaginados como o Honda WR-V e o Caoa Chery Tiggo 5x. Há ainda a expectativa de novos modelos ainda este ano, como o Chevrolet Sonic, que chega em maio, e o Fiat Argo.