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Novo SUV compacto

Jeep Avenger prepara estreia no Brasil de cara nova

Modelo será o carro de entrada para a marca no país e já chega com novo design inédito

Publicado em 27 de Abril de 2026 às 18:03

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

27 abr 2026 às 18:03
Jeep Avenger Teaser
Teaser mostra grade dianteira com as sete fendas da marca Jeep/Divulgação

O Jeep Avenger prepara a sua chegada ao Brasil. A marca divulgou nesta segunda-feira (27) um teaser do SUV compacto que será o modelo de entrada da marca no país, mostrando a grade iluminada e as sete fendas, que já são características dos modelos da montadora estadunidense. A estreia do modelo é esperada ainda para o primeiro semestre de 2026.


O novo design, mostrado no teaser, é inédito nos demais mercados onde o modelo já circula, a exemplo da Europa, onde o carro foi lançado no final de 2022 com motorização elétrica, híbrida e a combustão. A estreia brasileira vai marcar a estreia do facelift do modelo, que chega para competir em um dos segmentos mais disputados no país, que é o de B-SUVs.


Os utilitários compactos têm recebido a maior parte da atenção das montadoras nos últimos anos, a exemplo de apostas como o Renault Kardian, o Volkswagen Tera, o Toyota Yaris Cross e o Fiat Pulse, além de modelos repaginados como o Honda WR-V e o Caoa Chery Tiggo 5x. Há ainda a expectativa de novos modelos ainda este ano, como o Chevrolet Sonic, que chega em maio, e o Fiat Argo.

Jeep Avenger Teaser
O facelift do Jeep Avenger é inédito até mesmo para mercados onde o modelo já circula Jeep/Divulgação

O Jeep Avenger já recebeu as primeiras unidades de teste no Polo Industrial de Porto Real, no Rio de Janeiro, onde o compacto será produzido. Este será o primeiro modelo da Jeep produzido no Estado do Rio de Janeiro. 


“O Avenger chegará para deixar a nossa gama ainda mais completa. A Jeep é uma referência quando falamos em SUVs no mercado brasileiro e o segmento de B-SUV é um dos que mais cresce. Em breve, teremos dois modelos muito tecnológicos e competitivos nesse segmento. Estamos em um ano muito importante para a Jeep e ver o Avenger na linha de produção me deixa ainda mais confiante de que a marca está no caminho certo”, afirma o head da marca Jeep para a América Latina, Hugo Domingues.

Leia mais em Imóveis

Jeep Avenger Teaser

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