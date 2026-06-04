Versão Attack da Frontier cumpre bem seu papel dentro da família da picape média da Nissan

Depois de passar pelas linhas de montagem de Santa Isabel, na Argentina, a Frontier vendida no mercado brasileiro começou a vir primeiro do Complexo de Cuernavaca, em Morelos, e mais recentemente de Aguascalientes, ambos no México. A versão Attack estreou na gama da picape média em setembro de 2005, lançada inicialmente como uma série especial limitada da antiga geração da Frontier, trazendo um apelo mais esportivo e off-road e detalhes visuais escurecidos e pneus todo-terreno.





Devido ao sucesso, a série especial foi produzida até 2008, retornando em 2011 como uma variante fixa do catálogo, permanecendo como uma das configurações mais populares da linha nos anos seguintes. Na atual linha da Frontier, a Attack manteve o estilo sem cromados na parte externa e com os quatro para-lamas alargados com molduras escuras, que conferem ao modelo um visual agressivo e robusto.