Versão Attack da Frontier cumpre bem seu papel dentro da família da picape média da Nissan

*Por Daniel Dias
A picape média Frontier, que teve nome de Navara na Europa e na Ásia, foi desenvolvida para o mercado norte-americano. No Brasil, estreou em 1990 como o primeiro veículo da Nissan a ser produzido no país, em São José dos Pinhais (PR), a partir de 2002.
Depois de passar pelas linhas de montagem de Santa Isabel, na Argentina, a Frontier vendida no mercado brasileiro começou a vir primeiro do Complexo de Cuernavaca, em Morelos, e mais recentemente de Aguascalientes, ambos no México. A versão Attack estreou na gama da picape média em setembro de 2005, lançada inicialmente como uma série especial limitada da antiga geração da Frontier, trazendo um apelo mais esportivo e off-road e detalhes visuais escurecidos e pneus todo-terreno.
Devido ao sucesso, a série especial foi produzida até 2008, retornando em 2011 como uma variante fixa do catálogo, permanecendo como uma das configurações mais populares da linha nos anos seguintes. Na atual linha da Frontier, a Attack manteve o estilo sem cromados na parte externa e com os quatro para-lamas alargados com molduras escuras, que conferem ao modelo um visual agressivo e robusto.
O para-choque traseiro passou a ser em preto, enquanto o dianteiro traz apliques escuros se unindo à grande grade trapezoidal em preto fosco, ressaltando o novo logo da Nissan com detalhes em branco. O nome “Frontier” aparece em baixo relevo na parte alta da grade.
Os grafismos, uma das “marcas registradas” da versão, estão no capô, nas laterais da caçamba e na parte inferior das quatro portas. Os faróis halógenos agregam projetores de LEDs quádruplos com luz de circulação diurna em forma de “C” – apenas a partir da opção XE os faróis e as lanternas passam a ser full-LED. As maçanetas externas e da caçamba, os estribos, o santantônio e o rack da Attack são pintados em preto.
Os faróis têm máscara negra e os de neblina, uma moldura preta. As rodas de 17 polegadas contam com pneus All Terrain 255/65 e o protetor de caçamba vem como opcional, não sendo um item de série na versão mais despojada da picape média. As lanternas trazem o mesmo desenho trapezoidal e verticalizado de toda a linha, assim como a tampa da caçamba com o nome “Frontier” em baixo relevo.
Com 5,26 metros de comprimento, 1,85 metro de largura, 1,87 metro de altura, 3,15 metros de entre-eixos, 1.054 litros e 1.027 quilos de capacidade na caçamba e 73 litros no tanque de combustível, a Attack mantém o padrão estético de toda a família da Frontier, preservando as linhas lançadas em 2023. Sob o capô, a Frontier traz o motor 2.3 a diesel, um biturbo de 190 cavalos e 45,9 kgfm de torque, associado ao câmbio automático de 7 marchas e à tação 4x4.
A opção mais fraca desse propulsor, com 163 cavalos, 43,3 kgfm e câmbio manual de 6 marchas, ficou no passado, assim como a variante básica S. Toda a linha Frontier conta com controles de tração e estabilidade, bloqueios manual e automático de diferencial, freios ABS com EBD, controle automático de descida e auxílio de partida em rampa. A Attack acrescenta controle eletrônico de frenagem e câmera de ré.
Atualmente, a Frontier conta com três versões, com a Attack assumindo a opção de entrada, com preço de R$ 277.590, seguindo as duas mais caras, a Pro-4X e a Platinium, ambas a R$ 317.990.
Um diferencial da picape média da Nissan em relação à concorrência é a suspensão traseira multilink com barra estabilizadora e molas helicoidais independentes, enquanto a configuração de eixo traseiro rígido com feixe de molas é utilizada nos modelos da concorrência.
A Attack está disponível nas cores Vermelho Alert, Branco Aspen, Cinza Grafite, Preto Premium e Azul Cayman (do modelo testado nesta reportagem), sem acréscimo de preço em nenhuma delas.
Experiência a bordo: conforto dentro e fora
O interior da Nissan Frontier Attack privilegia a robustez e a praticidade, em nome do custo-benefício. Transportando cinco pessoas na cabine dupla, a versão da picape média se destaca pela suspensão traseira com sistema multilink e molas helicoidais, que filtra muito bem as irregularidades do solo, transmitindo conforto aos ocupantes e evitando que a picape pule demais se estiver com a caçamba vazia.
A Attack já vem de fábrica com estribos laterais e alças internas para facilitar a entrada e a saída dos ocupantes. O interior inclui múltiplos porta-copos (inclusive no apoio de braço traseiro) e porta-objetos bem distribuídos.
Os bancos são revestidos em tecido resistente com grafismos e costuras duplas exclusivas da versão e utilizam a tecnologia Zero Gravity, inspirada em estudos da NASA, para reduzir a fadiga muscular e melhorar a circulação em viagens longas.
O espaço para as pernas e os ombros do pessoal de traz é um dos maiores da categoria, com a vantagem para o passageiro do meio trazida pelo túnel central ser mais baixo. Há ainda saídas de ar-condicionado dedicadas e entrada USB para a fileira de bancos traseira.
O cluster tem tela digital de TFT de 7 polegadas configurável, com boa visualização de dados do veículo, enquanto a central multimídia tem tela de 8 polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fios, recursos como streaming de áudio por Bluetooth, reconhecimento de voz e navegação.
O ar-condicionado é de apenas uma zona e manual. A cabine da Frontier Attack tem um total de três entradas USB e de 12V, além da disponível na caçamba.
Impressões ao dirigir: ao ataque
Apesar de não contar com o motor mais forte do segmento, a Frontier Attack esbanja força para o trabalho e lazer e se sente à vontade no off-road, até no mais severo, combinando um motor 2.3 biturbo a diesel de 190 cavalos de potência a 3.750 rotações por minuto e 45,9 kgfm de torque a 2.500 rpm, associado à transmissão automática de 7 marchas e a uma bem calibrada tração integral. Segundo a Nissan, a picape média acelera de zero a 100 km/h em 11,3 segundos e pode chegar à velocidade máxima de 180 km/h.
A Attack tem um ajuste muito interessante para o off-road. O torque já se manifesta confiante a 1.500 rpm, garantido força suficiente e reações ágeis do câmbio em terrenos bem complicados.
No teste em chão batido, com pedregulhos soltos e bastante escorregadio, a picape teimava em apontar sempre para a frente, escapando pouco de traseira e sempre no chão.
O motorista logo percebe que a picape passa confiança nesses momentos de terreno mais difícil. E se a situação exigir uma fuga de atolamentos, a Frontier é dotada de tração 4 x 4 com reduzida. Não fica presa em lugar algum!
Em termos de dirigibilidade no asfalto, a Frontier Attack conta com a suspensão traseira com sistema multilink, que entrega maciez, sendo muito parecida com o comportamento de um SUV, mesmo com a caçamba vazia.
Com cerca de 25 centímetros de vão livre em relação ao solo, pneus all-terrain e ângulos de entrada e de saída favoráveis, a picape encara bem os obstáculos do off-road, a buraqueira de nossas estradas e os enjoados quebra-molas, cada vez mais em frequentes nas cidades brasileiras.
No console central, próximo da alavanca de câmbio, um seletor permite a escolha do modo de condução entre quatro opções: “Standard” – para situações normais na cidade e na estrada –, “Sport” – mantém a posição de marcha mais baixa elevando as rotações mais altas e garantindo potência do propulsor e do freio-motor –, “Off-Road” – modula o acelerador para manter as rotações altas e para ganhar força nas baixas velocidades – e “Tow” – para usar com carga máxima ou ao puxar um reboque (até 2,8 toneladas).
Os modos de condução complementam as opções de tração 4x2, 4x4 High e 4x4 Low. Conforme o Inmetro, o consumo da Frontier é de 9,3 km/l na cidade e 11 km/l na estrada. Com o tanque de 73 litros cheio, a picape média da Nissan pode rodar até 800 quilômetros, quase a distância das capitais São Paulo e Goiânia.
Ficha técnica
Nissan Frontier Attack
Motor: 2.3 a diesel, 2.298 cm3, dianteiro, longitudinal, biturbo, quatro cilindros, 16 válvulas, injeção direta de combustível
Potência: 190 cavalos a 3.750 rpm
Torque: 45,9 kgfm a 2.500 rpm
Transmissão: automática de 7 marchas
Tração: 4x4 com reduzida
Freios: disco ventilado na dianteira e na traseira
Direção: hidráulica
Suspensão: dianteira com braços sobrepostos e barra estabilizadora, traseira multilink, barra estabilizadora e molas helicoidais
Rodas e pneus: liga leve de 17 polegadas, 255/65 R17 All Terrain
Dimensões: 5,26 metros de comprimento, 1,86 metro de altura, 1,85 metro de largura sem os retrovisores e 3,15 metros de distância de ente-eixos
Peso em ordem de marcha: 2.075 quilos
Tanque de combustível: 73 litros
Ângulo de Ataque: 31,4 graus
Ângulo de saída: 25,8 graus
Preço: R$ 277.590