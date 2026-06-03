GWM inicia reserva do Ora 5 por R$ 9 mil de sinal; preço será conhecido no final de junho

A GWM Brasil iniciou o período de reserva antecipada do Ora 5, o primeiro utilitário esportivo 100% elétrico da fabricante no mercado nacional. O modelo chega para expandir a gama de veículos eletrificados da marca no país, posicionando-se ao lado do hatch Ora 03 BEV58 como a segunda opção da linha de veículos elétricos de passeio da empresa.
As linhas externas do utilitário esportivo lembram o hatch elétrico da marca. O modelo traz teto solar panorâmico equipado com cortina integrada e o bocal para o carregamento das baterias fica posicionado no lado do passageiro. Em dimensões, o modelo mede 4.471 mm de comprimento, 1.833 mm de largura, 2.720 mm de entre-eixos e tem 175 mm de vão livre em relação ao solo, pesando 1.669 kg.
Na comparação com o hatch Ora 03 BEV58, o novo utilitário esportivo é 236 mm mais longo e ganhou 70 mm adicionais na distância entre-eixos. A paleta de cores externas inclui as opções Cinza Zenith, Preto Khalifa, Branco Cristal e Electric Blue.
Os interessados em adquirir o veículo podem efetuar a reserva diretamente pelo site oficial da fabricante, na plataforma comercial Mercado Livre ou na rede de concessionárias da marca em território nacional. O processo exige um depósito de R$ 9 mil como sinal. O preço comercial definitivo do utilitário esportivo será apresentado no dia 29 de junho.
Interior
A cabine do veículo foi configurada para cinco ocupantes e recebeu adaptações específicas para as demandas do mercado brasileiro, incluindo a presença de um estepe desenvolvido exclusivamente para o país. Os bancos do motorista e do passageiro possuem regulagens elétricas, e o acabamento interno oferece duas opções de tonalidades: Grafite Urbano e Marrom Avelã.
O painel central concentra as operações na central multimídia de 14,6 polegadas operada pelo sistema Coffee OS3, acompanhada por um cluster digital de informações de 10,25 polegadas. O pacote tecnológico dispõe de comando de voz assistido por inteligência artificial, conexão de internet nativa, espelhamento para Apple CarPlay e Android Auto, além de tecnologia OTA para atualizações remotas de sistemas.
O veículo disponibiliza o pacote ADAS 2+ de assistência à condução com recursos semiautônomos de segurança, sistemas de emergência B-Call e E-Call, e a tecnologia V2L, que transforma a bateria do automóvel em fonte de energia para equipamentos externos. As funções do veículo também podem ser monitoradas à distância via aplicativo My GWM, que controla a climatização, travamento de portas e o nível de carga das baterias.
Ficha Técnica
GWM ORA 5
Motorização: 100% elétrica
Comprimento: 4.471 mm
Largura: 1.833 mm
Distância entre-eixos: 2.720 mm
Vão livre do solo: 175 mm
Peso total: 1.669 kg
Tecnologias de assistência: Pacote ADAS 2+, V2L, B-Call e E-Call
Conectividade: Tela multimídia de 14,6", painel digital de 10,25" e atualizações OTA
Cores externas: Cinza Zenith, Preto Khalifa, Branco Cristal e Electric Blue
Acabamento interno: Grafite Urbano ou Marrom Avelã
Preço: divulgação programada para 29 de junho (reserva mediante sinal de R$ 9.000)
*Com informações da GWM.