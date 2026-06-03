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100% elétrico

GWM inicia reserva do Ora 5 por R$ 9 mil de sinal; preço será conhecido no final de junho

Segundo modelo da linha Ora e primeiro SUV 100% elétrico da marca estreia com central multimídia de 14,6 polegadas; utilitário tem entre-eixos de 2.720 mm

Publicado em 03 de Junho de 2026 às 16:49

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

03 jun 2026 às 16:49
GWM Ora 05 2026
O preço do primeiro SUV 100% elétrico da GWM no país será revelado no dia 29 de junho GWM/Divulgação

A GWM Brasil iniciou o período de reserva antecipada do Ora 5, o primeiro utilitário esportivo 100% elétrico da fabricante no mercado nacional. O modelo chega para expandir a gama de veículos eletrificados da marca no país, posicionando-se ao lado do hatch Ora 03 BEV58 como a segunda opção da linha de veículos elétricos de passeio da empresa.


As linhas externas do utilitário esportivo lembram o hatch elétrico da marca. O modelo traz teto solar panorâmico equipado com cortina integrada e o bocal para o carregamento das baterias fica posicionado no lado do passageiro. Em dimensões, o modelo mede 4.471 mm de comprimento, 1.833 mm de largura, 2.720 mm de entre-eixos e tem 175 mm de vão livre em relação ao solo, pesando 1.669 kg.


Na comparação com o hatch Ora 03 BEV58, o novo utilitário esportivo é 236 mm mais longo e ganhou 70 mm adicionais na distância entre-eixos. A paleta de cores externas inclui as opções Cinza Zenith, Preto Khalifa, Branco Cristal e Electric Blue.


Os interessados em adquirir o veículo podem efetuar a reserva diretamente pelo site oficial da fabricante, na plataforma comercial Mercado Livre ou na rede de concessionárias da marca em território nacional. O processo exige um depósito de R$ 9 mil como sinal. O preço comercial definitivo do utilitário esportivo será apresentado no dia 29 de junho.

Interior

GWM Ora 05 2026
Espaço traseiro se beneficia dos 2.720 mm de distância entre-eixos do veículo. GWM/Divulgação

A cabine do veículo foi configurada para cinco ocupantes e recebeu adaptações específicas para as demandas do mercado brasileiro, incluindo a presença de um estepe desenvolvido exclusivamente para o país. Os bancos do motorista e do passageiro possuem regulagens elétricas, e o acabamento interno oferece duas opções de tonalidades: Grafite Urbano e Marrom Avelã.


O painel central concentra as operações na central multimídia de 14,6 polegadas operada pelo sistema Coffee OS3, acompanhada por um cluster digital de informações de 10,25 polegadas. O pacote tecnológico dispõe de comando de voz assistido por inteligência artificial, conexão de internet nativa, espelhamento para Apple CarPlay e Android Auto, além de tecnologia OTA para atualizações remotas de sistemas.


O veículo disponibiliza o pacote ADAS 2+ de assistência à condução com recursos semiautônomos de segurança, sistemas de emergência B-Call e E-Call, e a tecnologia V2L, que transforma a bateria do automóvel em fonte de energia para equipamentos externos. As funções do veículo também podem ser monitoradas à distância via aplicativo My GWM, que controla a climatização, travamento de portas e o nível de carga das baterias.

Ficha Técnica

GWM Ora 05 2026
Utilitário esportivo elétrico possui 4.471 mm de comprimento e teto solar panorâmico. GWM/Divulgação

GWM ORA 5

  • Motorização: 100% elétrica

  • Comprimento: 4.471 mm

  • Largura: 1.833 mm

  • Distância entre-eixos: 2.720 mm

  • Vão livre do solo: 175 mm

  • Peso total: 1.669 kg

  • Tecnologias de assistência: Pacote ADAS 2+, V2L, B-Call e E-Call

  • Conectividade: Tela multimídia de 14,6", painel digital de 10,25" e atualizações OTA

  • Cores externas: Cinza Zenith, Preto Khalifa, Branco Cristal e Electric Blue

  • Acabamento interno: Grafite Urbano ou Marrom Avelã

  • Preço: divulgação programada para 29 de junho (reserva mediante sinal de R$ 9.000)

*Com informações da GWM.

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