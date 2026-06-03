GWM inicia reserva do Ora 5 por R$ 9 mil de sinal; preço será conhecido no final de junho

A GWM Brasil iniciou o período de reserva antecipada do Ora 5, o primeiro utilitário esportivo 100% elétrico da fabricante no mercado nacional. O modelo chega para expandir a gama de veículos eletrificados da marca no país, posicionando-se ao lado do hatch Ora 03 BEV58 como a segunda opção da linha de veículos elétricos de passeio da empresa.





As linhas externas do utilitário esportivo lembram o hatch elétrico da marca. O modelo traz teto solar panorâmico equipado com cortina integrada e o bocal para o carregamento das baterias fica posicionado no lado do passageiro. Em dimensões, o modelo mede 4.471 mm de comprimento, 1.833 mm de largura, 2.720 mm de entre-eixos e tem 175 mm de vão livre em relação ao solo, pesando 1.669 kg.





Na comparação com o hatch Ora 03 BEV58, o novo utilitário esportivo é 236 mm mais longo e ganhou 70 mm adicionais na distância entre-eixos. A paleta de cores externas inclui as opções Cinza Zenith, Preto Khalifa, Branco Cristal e Electric Blue.





Os interessados em adquirir o veículo podem efetuar a reserva diretamente pelo site oficial da fabricante, na plataforma comercial Mercado Livre ou na rede de concessionárias da marca em território nacional. O processo exige um depósito de R$ 9 mil como sinal. O preço comercial definitivo do utilitário esportivo será apresentado no dia 29 de junho.