Yamaha Tracer 7 e R7 chegam ainda em 2026 com motor de 690 cilindradas

Durante o Festival Interlagos Motos 2026, a Yamaha lançou duas novidades da Linha 700cc: a Tracer 7, que chega em setembro por R$ 59.990, e a R7, que chega em novembro, mas ainda não teve seu preço divulgado. Ambas contam com o motor CP2 de 690 cc, que entrega 73,4 cv a 8.750 rpm e 6,9 kgf.m a 6.500 rpm.
O que diferencia os dois modelos é a proposta: a Tracer 7 é uma "sport tourer” com recursos tecnológicos voltados para o uso em viagens e no cotidiano. Já a R7 tem um perfil mais esportivo e voltado para o uso em competições, tendo inclusive recursos tecnológicos que auxiliam no monitoramento de performance dos pilotos.
Veja o que cada uma oferece:
O modelo tem rodas de alumínio fundido de 17” e pneus 120/70ZR17 na dianteira e 180/55ZR17 na traseira. O modelo utiliza um garfo KYB invertido, com curso de 130mm e tubo de 41mm ajustável em 18 níveis, pinças radiais de quatro pistões, discos duplos de 298mm na dianteira e disco traseiro de 245mm, com ABS.
A moto conta, ainda, com acelerador eletrônico, limitador de velocidade variável, embreagem assistida e deslizante, sinal de parada de emergência e sistema de controle de tração com dois níveis de atuação – alta e baixa intervenção. Ela também vem equipada com o Limitador de Velocidade Variável Yamaha, que controla a potência do motor para garantir que a motocicleta não ultrapasse a velocidade selecionada.
Além disso, as setas podem ser configuradas para sinalizar três vezes e apagar ou sinalizar continuamente por mais tempo e apagar automaticamente. O sistema também inclui Sinal de Parada de Emergência (ESS), que aciona os piscas de maneira automática sob frenagem intensa.
O Cruise Control pode ser ativado pelo motociclista entre 40 e 180 km/h, da terceira à sexta marcha, para manter a velocidade constante. O sistema é cancelado automaticamente ao usar freio, embreagem ou acelerador.
Os itens de série incluem sistema de iluminação totalmente de LED, faróis duplos com projetores na frente, Luzes de Rodagem Diurna (DRL) com animação “Soft-on” e piscas de LED integrados aos protetores de mão. O assento é bipartido, com espaços separados para piloto e garupa, e o para-brisa tem altura ajustável.
O modelo vem equipado com um painel TFT colorido de 5” com função automática “Dia/Noite”, quatro temas personalizáveis, conectividade por meio do aplicativo Y-Connect e navegação via mapa ou “turn-by-turn” pelo aplicativo Garmin StreetCross. Também há uma porta USB Tipo-C integrada.
A nova Yamaha Tracer 7 mede 2.135mm de comprimento, 875mm de largura, 1.330mm de altura mínima e 1.390 mm de altura máxima, 830 mm de altura mínima do assento e 850 mm de altura máxima, 1.495 mm de distância entre eixos e 140 mm de distância mínima do solo. Com capacidade para 18 litros de gasolina, a motocicleta tem peso em ordem de marcha de apenas 203 quilos, entregando uma relação peso-potência de 2,76 kg/cv.
A novidade começará a ser produzida em Manaus (AM) ainda em agosto e estará disponível nas cores Redline (Vermelha Sólida) e Midnight Black (Preta Metálica).
Com perfil mais esportivo, o design da R7 conta com entrada de ar em formato “M”, faróis e Luzes de Rodagem Diurna (DRL) minimalistas, entre outros elementos que reforçam esta característica.
A moto utiliza suspensão traseira Monocross com layout horizontal e curso de 121mm, com ajuste de pré-carga da mola e retorno, além de ter garfo dianteiro invertido de 41mm e curso de 120mm com hastes de alumínio. Na parte da frenagem, a R7 combina discos duplos de 298mm na dianteira e disco traseiro de 245mm, com ABS – que pode ser desligado quando usada na pista. As rodas são de liga leve aro 17” e os pneus têm 120/70ZR17 na dianteira e 180/55ZR17 na traseira.
O modelo vem equipado com acelerador eletrônico, embreagem assistida e deslizante, sistema quick shift e dois modos selecionáveis, que permitem subir ou descer marchas. Também está presente a alavanca de embreagem com 14 níveis de ajuste e o limitador de velocidade variável da marca, que controla a potência do motor para garantir que a motocicleta não ultrapasse a velocidade selecionada.
A R7 também incorpora a Unidade de Medição Inercial (IMU) de seis eixos, tecnologia derivada da R1, que mede em tempo real os movimentos e ângulos da moto em três dimensões. Esta “central inteligente” envia dados para a ECU, permitindo que sistemas avançados atuem com precisão milimétrica nos sistemas de Controle de Tração (TCS), Controle de Deslizamento (SCS), Controle de Elevação (LIF), Controle de Frenagem (BC), Gerenciamento de Freio Motor (EBM) e Controle de Travamento da Roda Traseira (BSR).
A novidade traz ainda iluminação Full LED, painel TFT colorido de 5” com cinco temas personalizáveis e função dia e noite, além de conectividade (Y-Connect), que permite a navegação por mapa ou "turn-by-turn" via aplicativo Garmin StreetCross, e o modo Track, que exibe tempos de volta e dados de desempenho em tempo real.
A Yamaha R7 tem 2.070 mm de comprimento, 725 mm de largura, 1.160 mm de altura, 830 mm de altura do assento, 1.395 mm de distância entre eixos e 135 mm de distância mínima do solo. Com capacidade para 14 litros de gasolina, a motocicleta tem peso em ordem de marcha de apenas 189 quilos, a mais leve da categoria, entregando uma relação peso-potência de 2,57 kg/cv.
O modelo começará a ser produzido no mês de outubro, quando os preços serão divulgados. A motocicleta estará disponível nas cores Racing Blue (Azul Metálica), Midnight Black (Preta Metálica) e apenas 70 unidades da edição especial R7 70th Anniversary.
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