Yamaha Tracer 7 e R7 chegam ainda em 2026 com motor de 690 cilindradas

O modelo tem rodas de alumínio fundido de 17” e pneus 120/70ZR17 na dianteira e 180/55ZR17 na traseira. O modelo utiliza um garfo KYB invertido, com curso de 130mm e tubo de 41mm ajustável em 18 níveis, pinças radiais de quatro pistões, discos duplos de 298mm na dianteira e disco traseiro de 245mm, com ABS.





A moto conta, ainda, com acelerador eletrônico, limitador de velocidade variável, embreagem assistida e deslizante, sinal de parada de emergência e sistema de controle de tração com dois níveis de atuação – alta e baixa intervenção. Ela também vem equipada com o Limitador de Velocidade Variável Yamaha, que controla a potência do motor para garantir que a motocicleta não ultrapasse a velocidade selecionada.





Além disso, as setas podem ser configuradas para sinalizar três vezes e apagar ou sinalizar continuamente por mais tempo e apagar automaticamente. O sistema também inclui Sinal de Parada de Emergência (ESS), que aciona os piscas de maneira automática sob frenagem intensa.





O Cruise Control pode ser ativado pelo motociclista entre 40 e 180 km/h, da terceira à sexta marcha, para manter a velocidade constante. O sistema é cancelado automaticamente ao usar freio, embreagem ou acelerador.





Os itens de série incluem sistema de iluminação totalmente de LED, faróis duplos com projetores na frente, Luzes de Rodagem Diurna (DRL) com animação “Soft-on” e piscas de LED integrados aos protetores de mão. O assento é bipartido, com espaços separados para piloto e garupa, e o para-brisa tem altura ajustável.





O modelo vem equipado com um painel TFT colorido de 5” com função automática “Dia/Noite”, quatro temas personalizáveis, conectividade por meio do aplicativo Y-Connect e navegação via mapa ou “turn-by-turn” pelo aplicativo Garmin StreetCross. Também há uma porta USB Tipo-C integrada.





A nova Yamaha Tracer 7 mede 2.135mm de comprimento, 875mm de largura, 1.330mm de altura mínima e 1.390 mm de altura máxima, 830 mm de altura mínima do assento e 850 mm de altura máxima, 1.495 mm de distância entre eixos e 140 mm de distância mínima do solo. Com capacidade para 18 litros de gasolina, a motocicleta tem peso em ordem de marcha de apenas 203 quilos, entregando uma relação peso-potência de 2,76 kg/cv.





A novidade começará a ser produzida em Manaus (AM) ainda em agosto e estará disponível nas cores Redline (Vermelha Sólida) e Midnight Black (Preta Metálica).