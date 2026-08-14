Honda lança as CBs 1000 Hornet e 300F Twister 2027 além da versão limitada Biz 125 EX Kuromi

A Honda aproveitou a participação no Festival Interlagos Motos para lançar a linha 2027 da CB 300F Twister e a CB 1000 Hornet, que chegarão em breve ao mercado por preços a partir de R$ 26.880 e R$ 68.900, respectivamente. A marca também apresentou uma nova versão da Biz 125 EX inspirada na personagem Kuromi e exibiu alguns lançamentos recentes.





O principal destaque foi a tão esperada CB 1000 Hornet, que já era um pedido dos motociclistas brasileiros há muito tempo. A novidade chega em duas versões, ABS e SP, ambas com o conjunto de 998 cc com 4 cilindros, que entrega 147 cv de potência e 10,3 kgfm de torque máximo, aliado ao câmbio de seis velocidades.





As duas versões contam com iluminação full-LED, acelerador eletrônico (Throttle By Wire), modos de pilotagem configuráveis, controle de tração (HSTC), painel TFT de 5” com conectividade para smartphones e suspensão dianteira invertida Showa. A proposta, segundo a marca, é combinar alto desempenho com uma condução precisa, tanto no uso urbano quanto em estradas.





A versão topo de linha, CB1000 Hornet SP, traz diferenciais como amortecedor traseiro Öhlins TTX36, pinças de freio Brembo Stylema e quickshifter de série. Já a versão ABS utiliza componentes Showa na suspensão traseira e freios Nissin. As rodas de alumínio fundido são calçadas com pneus 120/70-ZR17 na dianteira e 180/55-ZR17 na traseira.





A nova CB 1000 Hornet de "quatro canecos” chega em setembro por R$ 68.900 na versão ABS e R$ 76.750 na SP.