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Festival Interlagos Motos

Honda lança as CBs 1000 Hornet e 300F Twister 2027 além da versão limitada Biz 125 EX Kuromi

Marca aproveitou a participação no Festival Interlagos Motos para apresentar as novidades que chegam em breve nas lojas

Publicado em 14 de Agosto de 2026 às 12:24

Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

14 ago 2026 às 12:24
O principal destaque da Honda no festival foi o lançamento da CB 1000 Hornet. Honda/Divulgação

A Honda aproveitou a participação no Festival Interlagos Motos para lançar a linha 2027 da CB 300F Twister e a CB 1000 Hornet, que chegarão em breve ao mercado por preços a partir de R$ 26.880 e R$ 68.900, respectivamente. A marca também apresentou uma nova versão da Biz 125 EX inspirada na personagem Kuromi e exibiu alguns lançamentos recentes.


O principal destaque foi a tão esperada CB 1000 Hornet, que já era um pedido dos motociclistas brasileiros há muito tempo. A novidade chega em duas versões, ABS e SP, ambas com o conjunto de 998 cc com 4 cilindros, que entrega 147 cv de potência e 10,3 kgfm de torque máximo, aliado ao câmbio de seis velocidades.


As duas versões contam com iluminação full-LED, acelerador eletrônico (Throttle By Wire), modos de pilotagem configuráveis, controle de tração (HSTC), painel TFT de 5” com conectividade para smartphones e suspensão dianteira invertida Showa. A proposta, segundo a marca, é combinar alto desempenho com uma condução precisa, tanto no uso urbano quanto em estradas.


A versão topo de linha, CB1000 Hornet SP, traz diferenciais como amortecedor traseiro Öhlins TTX36, pinças de freio Brembo Stylema e quickshifter de série. Já a versão ABS utiliza componentes Showa na suspensão traseira e freios Nissin. As rodas de alumínio fundido são calçadas com pneus 120/70-ZR17 na dianteira e 180/55-ZR17 na traseira.


A nova CB 1000 Hornet de "quatro canecos” chega em setembro por R$ 68.900 na versão ABS e R$ 76.750 na SP.

CB300F Twister
Linha CB300F Twister 2027
A CB300F Twister 2027 chega com com novidades em segurança, tecnologia e design. Honda/Divulgação

Outra novidade apresentada em primeira mão no Festival foi a Honda CB300F Twister 2027, que chega ao mercado com novidades em segurança, tecnologia e design. O modelo será oferecido em duas versões: CB300F Twister ABS e CB300F Twister S.


O motor monocilíndrico de 4 válvulas, 293,5 cm³ e arrefecido a ar entrega potência máxima de 24,7 cv a 7.500 rpm com etanol (24,5 cv com gasolina) e torque máximo de 2,67 kgf.m a 5.500 rpm com etanol (2,61 kgf.m com gasolina).


Além disso, o modelo adotou o sistema HSTC (Honda Selectable Torque Control), que auxilia no controle de tração da roda traseira, e a nova suspensão dianteira invertida Showa SFF-BP com mesas de alumínio forjado mais leves. O modelo também passa a contar com o sistema ESS (Emergency Stop Signal), que aciona automaticamente os piscas em frenagens bruscas.


A iluminação full-LED agora tem luzes de posição integradas aos indicadores dianteiros e o painel digital LCD blackout recebeu a tecnologia Optical Bonding, que reduz reflexos e melhora a resistência do conjunto. No visual, a Twister 2027 traz novas carenagens laterais e para-lama dianteiro redesenhado. A versão S acrescenta uma rabeta esportiva, rodas com friso vermelho e mola traseira na mesma cor.


Os pneus da CB300F Twister são radiais tipo tubeless (sem câmara), medida 110/70R 17 M/C 54H na dianteira e 150/60R 17 M/C 66H na traseira, ambos calçados em rodas de liga leve.


A linha 2027 da Twister chega em agosto, com preços a partir de R$ 26.880 na versão ABS e R$ 27.880 na versão S.

Biz 125 EX Kuromi
Honda Biz125 EX Kuromi
A Honda Biz125 EX Kuromi tem design inspirado na personagem da Sanrio. Honda/Divulgação

Inspirada na personagem Kuromi, da Sanrio, a Biz 125 EX Kuromi é uma edição especial e limitada da moto que vem exclusivamente na cor roxa, com grafismos que retratam o universo Kuromi e a cultura kawaii, segundo a marca.


A versão chega em setembro com preço público sugerido de R$ 17.990.

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