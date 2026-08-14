Jovem é esfaqueada por mulher em frente a academia em Boa Esperança

Uma jovem de 25 anos ficou gravemente ferida após ser esfaqueada por outra mulher durante uma briga em frente a uma academia, no Centro de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (13). Segundo o delegado Felipe Augusto Cavalcanti Mariano, titular da delegacia do município, havia uma desavença entre as duas mulheres relacionada ao namorado de uma delas.





De acordo com o delegado, durante a briga, a suspeita puxou uma faca e atingiu a jovem na lateral do tórax. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Cristo Rei. Segundo o médico plantonista, ela sofreu uma perfuração grave e profunda e corria risco de vida. Não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde dela até a publicação desta matéria.





A Polícia Militar disse que realizou patrulhamento na região após o ocorrido, mas ninguém foi detido. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como lesão corporal. Segundo o delegado, a suspeita ainda não se apresentou à delegacia e será intimada para prestar depoimento. A investigação deverá esclarecer as circunstâncias da briga e da agressão.