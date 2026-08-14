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Jovem é esfaqueada por mulher em frente a academia em Boa Esperança

Publicado em

14 ago 2026 às 12:56

Uma jovem de 25 anos ficou gravemente ferida após ser esfaqueada por outra mulher durante uma briga em frente a uma academia, no Centro de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (13). Segundo o delegado Felipe Augusto Cavalcanti Mariano, titular da delegacia do município, havia uma desavença entre as duas mulheres relacionada ao namorado de uma delas.


De acordo com o delegado, durante a briga, a suspeita puxou uma faca e atingiu a jovem na lateral do tórax. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Cristo Rei. Segundo o médico plantonista, ela sofreu uma perfuração grave e profunda e corria risco de vida. Não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde dela até a publicação desta matéria.


A Polícia Militar disse que realizou patrulhamento na região após o ocorrido, mas ninguém foi detido. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como lesão corporal. Segundo o delegado, a suspeita ainda não se apresentou à delegacia e será intimada para prestar depoimento. A investigação deverá esclarecer as circunstâncias da briga e da agressão.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Colisão com caminhão

Dois homens morrem após moto pegar fogo em acidente em Muniz Freire

Publicado em 14/08/2026 às 12:02

Dois homens, de 37 e 41 anos, morreram no acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão na tarde de quinta-feira (13), na ES 181, rodovia que liga Muniz Freire a Alegre, no Sul do Espírito Santo. Com o impacto da batida, a moto pegou fogo na pista. 


Segundo a Polícia Militar, o motorista do caminhão, de 54 anos, contou que seguia pela rodovia quando se deparou com a motocicleta em uma curva. 


De acordo com o relato, o piloto da moto perdeu o controle e invadiu a faixa do caminhão. O motorista afirmou que tentou desviar para o acostamento, mas a motocicleta atingiu a lateral traseira do veículo e começou a pegar fogo. Os corpos das vítimas foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Venda Nova do Imigrante.


O caminhoneiro realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Ibatiba, onde foi ouvido e liberado, segundo a Polícia Civil. O caso será investigado pela Delegacia de Muniz Freire.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Crime

Homem é preso por dívida de pensão com arma e R$ 29 mil em São Mateus

Publicado em 14/08/2026 às 11:54

Um homem de 40 anos foi preso na quarta-feira (12), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, por causa de um mandado de prisão relacionado a uma dívida de pensão alimentícia. Durante o cumprimento da ordem judicial, no bairro Sernamby, policiais encontraram com ele um revólver calibre .38, nove munições, drogas e R$ 29 mil em espécie.


Segundo a Polícia Militar os agentes receberam informações de que o homem estaria recolhendo dinheiro do tráfico em pontos de venda e distribuição de drogas em diferentes bairros da cidade e guardando os valores em casa.


O suspeito foi localizado em frente à residência. Questionado pelos policiais sobre as denúncias, ele negou que tivesse recebido dinheiro proveniente do tráfico e afirmou que havia guardado uma sacola para um conhecido, mas que não sabia o conteúdo.


Dentro da sacola, os policiais encontraram R$ 28 mil. Durante a busca pessoal, outros R$ 1 mil foram localizados, totalizando R$ 29 mil. Além do dinheiro, foram apreendidos um revólver calibre .38, nove munições intactas, uma porção de maconha e uma pedra de crack.


Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e posse de drogas para consumo pessoal. Também foi cumprido um mandado de prisão contra ele, expedido pela 3ª Vara Cível de São Mateus, relacionado a uma dívida de pensão alimentícia. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) da região, onde permanece à disposição da Justiça.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito

Carro e ambulância se envolvem em acidente em cruzamento de Vitória

Publicado em 14/08/2026 às 11:42

Um carro e uma ambulância se envolveram em um acidente no cruzamento da Avenida Nossa Senhora da Penha com a Avenida Desembargador Santos Neves, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (14). 


O motorista da ambulância relatou à reportagem da TV Gazeta que seguia no sentido Vila Velha, com o giroflex ligado, e solicitava prioridade para atravessar o cruzamento quando ocorreu o acidente. 


A Guarda Municipal informou que a motorista do carro precisou de atendimento médico e foi levada para um hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Os outros dois ocupantes do carro e o condutor da ambulância não ficaram feridos. (Com imagens e informações de Viviane Lopes, da TV Gazeta)

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Violência

Briga entre clientes de bar termina com homem baleado em Vila Velha

Publicado em 14/08/2026 às 11:12

Uma briga entre dois homens em um bar terminou com um deles baleado no bairro Brisamar, em Vila Velha, na noite de quinta-feira (13). Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que os dois deixaram o estabelecimento após uma discussão, mas um deles voltou armado procurando pelo outro, de 44 anos.


Como a vítima não estava no bar naquele momento, o suspeito teria aguardado o retorno dela para efetuar os disparos, conforme os relatos de testemunhas. Quando os policiais chegaram ao estabelecimento, encontraram o homem baleado. Segundo a PM, ele apresentava sinais de embriaguez e não quis comentar o ocorrido.


Após os disparos, o suspeito fugiu do local e deixou um par de chinelos para trás. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) socorreu a vítima e a encaminhou para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha.


 A Polícia Civil foi procurada para fornecer mais informações sobre o caso, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria. 

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Projeto-piloto

Guarda de Vitória vai usar bikes elétricas para rondas nas orlas

Publicado em 14/08/2026 às 10:49
E-bike Patrulhamento: projeto-piloto da Guarda de Vitória usará bicicletas elétricas para rondas nas orlas
E-bike Patrulhamento: projeto-piloto da Guarda de Vitória usará bicicletas elétricas para rondas nas orlas Divulgação | Guarda Municipal de Vitória

As bicicletas elétricas vão começar a fazer parte do patrulhamento da Guarda Municipal de Vitória. A iniciativa, nomeada de "E-bike Patrulhamento", consiste em um projeto-piloto para o policiamento mais próximo à população, acompanhando a evolução da mobilidade urbana.


A previsão para o início, de acordo com a corporação, é em setembro, com patrulhamento, inicialmente, ocorrendo na orla da Ilha das Caieiras, em São Pedro, e na orla de Camburi e do Canal, no período das 6h às 20h. 


Segundo a Guarda, cerca de 100 guardas municipais iniciaram, nesta semana, um treinamento para o uso dos novos veículos e técnicas de pilotagem defensiva e táticas operacionais.  No total, serão oito turmas de 12 agentes cada fazendo o curso.


As bicicletas elétricas utilizadas no projeto-piloto foram doadas pela Receita Federal. Inicialmente, o atendimento nas orlas contará com duas equipes no turno matutino e duas no vespertino. A comandante Fabiana Gonçalves esclareceu que o novo método não substitui o estilo tradicional de policiamento.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
No porta-malas

PM apreende cerca de 40 kg de maconha em carro abandonado em Linhares

Publicado em 14/08/2026 às 10:30

Polícia Militar apreendeu cerca de 40 kg de maconha no porta-malas de um Toyota Corolla, no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (13). Segundo a corporação, o veículo estava estacionado em um lote onde havia uma construção abandonada. Nenhum suspeito foi localizado.


De acordo com a PM, os policiais chegaram ao local após receberem denúncias anônimas sobre tráfico de drogas na região. Seis pessoas foram abordadas, mas nada de ilícito foi encontrado com elas, e todas foram liberadas.


Durante a ocorrência, os militares receberam novas denúncias informando que, próximo ao local da abordagem, havia uma construção abandonada onde estaria um carro com sinais de acidente de trânsito e drogas que seriam distribuídas na região.


No endereço indicado, os policiais encontraram o Toyota Corolla sem a placa dianteira e com a parte frontal completamente danificada. Durante a vistoria, a maconha foi localizada no porta-malas. A droga foi encaminhada à delegacia. O veículo foi removido para um pátio credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran/ES).


Dentro do carro, os policiais também encontraram um orçamento de material de construção em nome de um homem. Segundo a PM, denúncias anteriores apontavam que ele teria assumido o tráfico de drogas na região após a prisão de um familiar. O indivíduo, no entanto, não foi localizado nem preso.


A Polícia Civil foi procurada por A Gazeta, mas não retornou até a publicação desta matéria.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Casas populares

Inscrições para apartamentos do Minha Casa, Minha Vida em Cariacica terminam nesta sexta (14)

Publicado em 14/08/2026 às 08:08
Minha casa minha vida | Casa nova com chaves
Serão construídas 250 unidades habitacionais em Vila Merlo
 Jakub Zerdzicki | Pexels

As inscrições para as 250 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida que serão construídas em Vila Merlo, em Cariacica, terminam nesta sexta-feira (14). Os interessados devem realizar o cadastro pelo site da Prefeitura.


Entre os critérios exigidos estão morar em Cariacica há pelo menos dois anos, possuir renda familiar mensal de até R$ 3.200 e estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) do município, com os dados atualizados até 31 de janeiro de 2026.


O candidato também deverá se enquadrar em pelo menos um dos critérios que caracterizam déficit habitacional. Além disso, não poderá ser proprietário, comprador, cessionário ou promissário comprador de outro imóvel residencial.


Também não podem participar pessoas que já tenham sido beneficiadas por programas habitacionais de interesse social do governo federal, estadual ou municipal. A seleção seguirá os critérios estabelecidos pelo Governo Federal para o Minha Casa, Minha Vida. 


Em caso de dúvidas ou dificuldades durante o preenchimento da inscrição, os interessados podem entrar em contato com a Prefeitura de Cariacica pelo telefone (27) 3354-7138.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Rodovia do Contorno

Homem atravessa fora da faixa e morre atropelado em Cariacica

Publicado em 13/08/2026 às 21:48
Marcelo Araújo Gomes, 48 anos, morreu atropelado ao atravessar fora da faixa Leitor A Gazeta/Acervo pessoal

Um homem de 48 morreu atropelado por uma caminhonete na Rodovia do Contorno, na altura do bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, na noite desta quinta-feira (13). O acidente teria acontecido após Marcelo Araújo Gomes atravessar fora da faixa de pedestres. No veículo, iam dois lavradores, que seguiam no sentido Serra, conforme apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta.


A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e fez a verificação da caminhonete, que estava com a documentação em dia. O motorista realizou o teste do bafômetro, que deu negativo. 


A vítima, que trabalhava como motorista de carreta, veio ao Espírito Santo para realizar o abastecimento de uma carga que seria levada para São Paulo, Estado onde ele morava.  No momento do acidente, Marcelo estaria retornando de um espaço próximo a um posto de gasolina, segundo relato de um colega que o acompanhava na viagem a trabalho.


Mais informações sobre o caso foram solicitadas à Polícia Rodoviária Federal, à Polícia Civil e à Guarda Municipal de Cariacica.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Em estado grave

Acidente deixa motorista inconsciente e preso às ferragens na BR 101

Publicado em 13/08/2026 às 19:11
Vítima precisou ser resgatada das ferragens pelo Corpo de Bombeiros.
Vítima precisou ser resgatada das ferragens pelo Corpo de Bombeiros. Douglas Abreu

Um acidente entre um caminhão e uma Fiorino foi registrado no km 150 da BR 101, na altura do Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (13). Após a colisão, o motorista da Fiorino ficou inconsciente e preso às ferragens. 


O condutor do caminhão não sofreu ferimentos. Ele não quis gravar entrevista, mas contou à repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, que o carro seguia no sentido Vitória quando tentou fazer uma ultrapassagem. invadiu a contramão e bateu de frente com o caminhão. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a dinâmica relatada pelo motorista.


Em entrevista à repórter, o tenente Favalessa, do Corpo de Bombeiros, informou que a vítima foi retirada das ferragens e atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). O motorista foi intubado ainda no local e encaminhado a um hospital.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Estradas

Motocicleta pega fogo após acidente com caminhão em Muniz Freire

Publicado em 13/08/2026 às 18:31

Uma motocicleta pegou fogo após uma colisão com um caminhão na ES 181, em Muniz Freire, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (13). Segundo a prefeitura, o acidente aconteceu na comunidade de Bugari, no trecho que liga a sede do município ao distrito de Anutiba. 


A Polícia Militar informou que dois homens, de 37 e 41 anos, que estavam na  motocicleta morreram no localOs corpos das vítimas foram encaminhados ao Seção Regional de Medicina Legal em Venda Nova do Imigrante.


O motorista, de 54 anos, testou negativo para o consumo de álcool, foi ouvido na Delegacia Regional de Ibatiba e liberado, enquanto o caso segue sob investigação da Delegacia de Muniz Freire. 

Errata

14/08/2026

Diferentemente do que foi informado na primeira versão desta matéria, a motocicleta em que as vítimas estavam se envolveu em uma colisão com um caminhão, e não com um carro. O texto foi corrigido.

Moto pega fogo após acidente na ES181 em Muniz Freire
Moto pega fogo após acidente na ES181 em Muniz Freire Redes sociais

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman

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