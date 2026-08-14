Assaí tem mais de 180 vagas de emprego abertas no Espírito Santo





O Assaí está com 180 vagas de emprego abertas na rede de lojas do Espírito Santo. Os postos são para diferentes áreas operacionais e também podem ser ocupados por pessoas com deficiência.





O maior número de oportunidades é voltado para operadores de loja e operadores de caixa.





Os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras do atacarejo. Os candidatos precisam informar o CPF e o número de telefone. É necessário ter mais de 18 anos, ensino médio completo e contar com um endereço de e-mail atualizado.