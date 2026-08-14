Assaí tem mais de 180 vagas de emprego abertas no Espírito Santo

O Assaí está com 180 vagas de emprego abertas na rede de lojas do Espírito Santo. Os postos são para diferentes áreas operacionais e também podem ser ocupados por pessoas com deficiência.
O maior número de oportunidades é voltado para operadores de loja e operadores de caixa.
Os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras do atacarejo. Os candidatos precisam informar o CPF e o número de telefone. É necessário ter mais de 18 anos, ensino médio completo e contar com um endereço de e-mail atualizado.
O processo seletivo será realizado em etapas presenciais e on-line.
Os colaboradores recebem remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e têm, também, um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e desenvolvimento profissional de suas equipes em todo o país.
O diretor regional do Assaí no Espírito Santo, Mauro Peixoto, ressalta que, no estado, a empresa segue fortalecendo suas equipes para acompanhar a expansão da companhia.
“Este é um momento de atrair profissionais que buscam novos desafios e desejam desenvolver suas carreiras em um ambiente dinâmico, colaborativo e repleto de oportunidades de crescimento”, afirma.
O Assaí está presente no Espírito Santo desde 2023 e conta com três lojas: Vitória, Serra e Vila Velha. Ao todo, são gerados mais de 1,8 mil empregos diretos e indiretos. Na Região Sudeste, são 172 lojas distribuídas por todos os estados.
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