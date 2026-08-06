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Saúde

Rede de academias abre oportunidades de emprego em Aracruz

Os postos são para professor de musculação e de coletivas, além de estágio em Educação Física

Publicado em 06 de Agosto de 2026 às 11:52

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 ago 2026 às 11:52
Nova unidade no norte do Estado deve ser inaugurada ainda em agosto
 Divulgação

A rede de academias Wellness Club está com vagas de emprego abertas na unidade de Aracruz, que deve ser inaugurada em agosto.


Os postos são para professor de musculação e de aulas coletivas (Yoga, WDance, WFit, Ginástica Localizada e similares), além de estagiário. As contratações fazem parte do plano de expansão da rede, que prevê a criação de cerca de 500 oportunidades de trabalho até o fim de 2026 em diferentes cidades do país.


Os interessados podem se cadastrar pelo formulário eletrônico ou enviar o currículo pelo WhatsApp (27) 99881-7766.

A unidade de Aracruz vai funcionar na esquina da Rua Professor Lobo com a Rua Flor da Imperatriz, s/n, Bairro Jardins.


A Wellness Club é uma rede capixaba com 16 anos de atuação. A empresa conta com mais de 80 mil alunos, 500 colaboradores e 27 unidades — sendo 24 no Espírito Santo, uma em Araruama (RJ), uma em Teófilo Otoni (MG) e uma em Teixeira de Freitas (BA).

Saiba mais sobre as vagas

Professor de musculação

Requisitos: bacharel em Educação Física, CREF ativo e experiência na função.


Professor de coletivas (yoga, wdance, wfit, localizadas e similares)

Requisitos: certificação e experiência nas especialidades em que darão aula. Algumas modalidades exigem CREF ativo também.


Estágio em musculação

Requisitos: cursando Educação Física entre o 2º e o 7º período. 

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