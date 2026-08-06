Rede de academias abre oportunidades de emprego em Aracruz

A rede de academias Wellness Club está com vagas de emprego abertas na unidade de Aracruz, que deve ser inaugurada em agosto.

Os postos são para professor de musculação e de aulas coletivas (Yoga, WDance, WFit, Ginástica Localizada e similares), além de estagiário. As contratações fazem parte do plano de expansão da rede, que prevê a criação de cerca de 500 oportunidades de trabalho até o fim de 2026 em diferentes cidades do país.





Os interessados podem se cadastrar pelo formulário eletrônico ou enviar o currículo pelo WhatsApp (27) 99881-7766.