Rede de academias abre oportunidades de emprego em Aracruz

A rede de academias Wellness Club está com vagas de emprego abertas na unidade de Aracruz, que deve ser inaugurada em agosto.
Os postos são para professor de musculação e de aulas coletivas (Yoga, WDance, WFit, Ginástica Localizada e similares), além de estagiário. As contratações fazem parte do plano de expansão da rede, que prevê a criação de cerca de 500 oportunidades de trabalho até o fim de 2026 em diferentes cidades do país.
Os interessados podem se cadastrar pelo formulário eletrônico ou enviar o currículo pelo WhatsApp (27) 99881-7766.
A unidade de Aracruz vai funcionar na esquina da Rua Professor Lobo com a Rua Flor da Imperatriz, s/n, Bairro Jardins.
A Wellness Club é uma rede capixaba com 16 anos de atuação. A empresa conta com mais de 80 mil alunos, 500 colaboradores e 27 unidades — sendo 24 no Espírito Santo, uma em Araruama (RJ), uma em Teófilo Otoni (MG) e uma em Teixeira de Freitas (BA).
Professor de musculação
Requisitos: bacharel em Educação Física, CREF ativo e experiência na função.
Professor de coletivas (yoga, wdance, wfit, localizadas e similares)
Requisitos: certificação e experiência nas especialidades em que darão aula. Algumas modalidades exigem CREF ativo também.
Estágio em musculação
Requisitos: cursando Educação Física entre o 2º e o 7º período.
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