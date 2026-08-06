Parque da Fonte Grande completa 40 anos com programação especial nesta sexta (7)

O Parque Natural Municipal da Fonte Grande, em Vitória, comemora 40 anos nesta sexta-feira (7) com uma programação gratuita aberta ao público. As atividades acontecem das 8h às 12h e incluem exposição de arte, contação de histórias, caminhada e plantio de mudas.





Organizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam), a programação começa às 8h, com o acolhimento dos participantes na sede do parque. Em seguida, será aberta a exposição "Sob o Olhar da Infância: A Magia da Fonte Grande em Tintas, Cores e Afetos", que reúne obras produzidas por estudantes do CMEI Geisla Militão.





Logo depois, acontece a contação de histórias "Mais uma vez a Fonte Grande: A origem contada em cena". A celebração ainda terá um momento especial de homenagem, pois estudantes cantarão os parabéns pelos 40 anos do Parque da Fonte Grande.





Na segunda parte da programação, os participantes seguirão pela "Caminhada da Memória", percorrendo a Estrada Tião Sá. O encerramento será marcado pelo mutirão "Semeando no presente: 40 anos, 40 vidas verdes", com o plantio simbólico de 40 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica.