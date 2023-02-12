Jovem morre e duas pessoas ficam feridas após ataque a tiros em Vitória

Um jovem de 19 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após um ataque no bairro Andorinhas, em Vitória, por volta das 19h de sábado (11). Moradores contaram à Polícia Militar que eles foram baleados por quatro pessoas que passavam pela região dentro de um carro.
De acordo com o boletim de ocorrência, uma jovem de 20 anos e um homem de 33 também foram atingidos, ambos nas pernas, e levados para o Hospital São Lucas, em Vitória.
Ainda segundo o documento, moradores teriam dito que o ataque foi feito pela facção conhecida como Trem Bala, que atua no Bairro da Penha, na Capital.
Procurada, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
O corpo da vítima fatal foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares