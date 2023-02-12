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Barra do Sahy

Jacaré é resgatado desorientado em praia do litoral de  Aracruz

Equipe que fazia fiscalização da andada do caranguejo foi acionada para capturar o animal. O réptil pode ter sido levado pela correnteza do rio para o mar
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

12 fev 2023 às 12:06

Publicado em 12 de Fevereiro de 2023 às 12:06

Animal foi resgatado e está sob observação
Animal foi resgatado e está sob observação Crédito: Divulgação/Prefeitura de Aracruz
Um jacaré foi resgatado na praia de Barra do Sahy, litoral de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na tarde deste sábado (11) com a saúde debilitada. O animal foi encontrado na areia e depois foi levado para o Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (Cereias), onde está em observação.
Uma moradora da região viu o réptil, em uma área distante de onde ficam os banhistas, e entrou em contato com a Secretaria de Meio Ambiente de Aracruz. Uma equipe que estava realizando a fiscalização da andada do caranguejo foi até o local e fez a captura do jacaré. De acordo com o coordenador de fiscalização, Mateus Farina Gonçalves Benfica, o animal corria risco de morte.
“Ele estava desorientado porque não é acostumado com a água salgada. Não conseguimos identificar de onde ele veio, mas a gente acredita que ele ficou perdido no encontro do rio com o mar. Provavelmente foi levado pela correnteza e depois até a areia. É um animal jovem adulto que corria risco de morte. Ele não apresentou resistência”, explicou Farina.
O Cereias informou que o jacaré chegou à unidade com espuma na boca, possivelmente por ter ingerido água salgada. Ele permanece em observação.

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