Jacaré é resgatado desorientado em praia do litoral de  Aracruz

Animal foi resgatado e está sob observação Crédito: Divulgação/Prefeitura de Aracruz

Um jacaré foi resgatado na praia de Barra do Sahy, litoral de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na tarde deste sábado (11) com a saúde debilitada. O animal foi encontrado na areia e depois foi levado para o Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (Cereias), onde está em observação.

Uma moradora da região viu o réptil, em uma área distante de onde ficam os banhistas, e entrou em contato com a Secretaria de Meio Ambiente de Aracruz. Uma equipe que estava realizando a fiscalização da andada do caranguejo foi até o local e fez a captura do jacaré. De acordo com o coordenador de fiscalização, Mateus Farina Gonçalves Benfica, o animal corria risco de morte.

“Ele estava desorientado porque não é acostumado com a água salgada. Não conseguimos identificar de onde ele veio, mas a gente acredita que ele ficou perdido no encontro do rio com o mar. Provavelmente foi levado pela correnteza e depois até a areia. É um animal jovem adulto que corria risco de morte. Ele não apresentou resistência”, explicou Farina.