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Fundos imobiliários de papel: renda mensal e risco de crédito

Entenda como funcionam os fundos imobiliários de papel, de onde vem a renda mensal e quais riscos, como crédito e oscilação, podem afetar o investidor

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 08:31

Públicado em 

05 mai 2026 às 08:31
Vicente Duarte

Colunista

Vicente Duarte

Os fundos imobiliários de papel ganharam espaço na carteira de investimentos dos brasileiros porque prometem algo muito desejado em tempos de juros altos: renda recorrente. Mas é preciso entender bem o produto. Ao contrário dos fundos de “tijolo”, que compram imóveis físicos e recebem aluguel, os FIIs de papel investem principalmente em títulos ligados ao mercado imobiliário, como os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), as Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e outros instrumentos de crédito autorizados pela regulamentação.


Na prática, o investidor não está comprando um shopping, um galpão ou uma laje corporativa. Está comprando uma parte de uma carteira de dívidas. O dinheiro aplicado pelo fundo financia empreendimentos, incorporadoras, empresas ou operações imobiliárias. Em troca, esses devedores pagam juros, geralmente atrelados ao CDI ou ao IPCA, acrescidos de uma taxa prefixada. É daí que saem os rendimentos distribuídos aos cotistas.

FIIs de papel ligam o investidor ao risco de crédito
FIIs de papel ligam o investidor ao risco de crédito Imagem gerada pelo Gemini

Os FIIs são veículos regulados, negociados em bolsa e obrigados a seguir regras de governança, divulgação de informações e distribuição de resultados. Essa estrutura dá transparência, mas não elimina riscos. O principal deles é o risco de crédito: se quem tomou o dinheiro emprestado atrasar ou não pagar, o fundo pode sofrer perdas. Também há risco de oscilação das cotas, especialmente quando mudam as expectativas sobre juros, inflação ou qualidade da carteira.


O atrativo é claro. Em períodos de Selic elevada, os fundos de papel tendem a distribuir rendimentos maiores, pois muitos ativos acompanham o CDI. Já os fundos indexados ao IPCA podem proteger parte da renda contra a inflação. Levantamentos de índices setoriais do mercado de FIIs mostram que os fundos de papel alternam anos de forte distribuição de rendimentos com períodos de queda nas cotas.


A comparação com a vida real ajuda. Imagine uma empresa que antecipa recebíveis para financiar um empreendimento. Se tudo corre bem, o fluxo de pagamentos sustenta os rendimentos. Mas, se a obra atrasa, o imóvel perde valor ou o devedor se aperta financeiramente, o cotista sente o impacto. É o mesmo raciocínio de qualquer crédito: taxa maior costuma vir acompanhada de risco maior.


Por isso, olhar apenas o rendimento mensal é um erro comum. Um dividend yield alto pode indicar boa oportunidade, mas também pode ser sinal de desconfiança do mercado. O investidor precisa avaliar diversificação da carteira, qualidade das garantias, concentração por devedor, prazo dos papéis, histórico do gestor e transparência dos relatórios

Piúma: Artesanato de conchas, Monte Aghá

Vale a pena investir? Para quem busca renda mensal e aceita volatilidade, os FIIs de papel podem cumprir um papel importante na carteira. São úteis para diversificar além de imóveis físicos e da renda fixa tradicional. Mas não devem ser confundidos com reserva de emergência nem comprados apenas pelo rendimento anunciado. O ganho está em receber juros do crédito imobiliário; o risco está justamente em emprestar dinheiro, mesmo que de forma indireta.


No fim, FIIs de papel são bons instrumentos quando usados com critério. Eles conectam o investidor ao financiamento da economia real, construção, empresas, imóveis e crédito, mas exigem uma análise cuidadosa

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Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

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