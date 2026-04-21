Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Investimento

Como lucrar com a logística no Espírito Santo

Galpões logísticos crescem no Estado e já fazem parte da carteira de investidores comuns, por meio dos Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs).

Publicado em 21 de Abril de 2026 às 14:52

Públicado em 

21 abr 2026 às 14:52
Vicente Duarte

Colunista

Vicente Duarte

Galpão logístico, armazenamento, mercadorias
Empresas alugam galpões para armazenagem e distribuição e esses contratos geram fluxo para os fundos. Freepik

Quem percorre a BR 101, no Espírito Santo, já percebeu: galpões logísticos surgem lado a lado, próximos a portos, rodovias e centros urbanos. O que muitos ainda não sabem é que esses ativos, visíveis no dia a dia, já fazem parte da carteira de investidores comuns, por meio dos Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs).


Os FIIs funcionam como um “condomínio de investidores”. Segundo a própria B3, eles reúnem recursos para aquisição de imóveis e distribuem a maior parte dos lucros aos cotistas, geralmente na forma de rendimentos mensais. Na prática, isso significa transformar aluguel em renda passiva, sem a necessidade de comprar um imóvel inteiro.


No caso da logística, a lógica é simples: empresas alugam galpões para armazenagem e distribuição, e esses contratos geram fluxo de caixa para os fundos. Esse modelo ganhou relevância nos últimos anos, impulsionado pelo crescimento do e-commerce e pela necessidade de cadeias de suprimento mais eficientes. 


Dados divulgados pela B3 indicam que, mesmo em cenários de juros elevados, FIIs logísticos mantiveram vacância baixa e receitas relativamente estáveis, um sinal de resiliência do setor. 


É nesse contexto que o Espírito Santo ganha protagonismo. O Estado reúne características raras: localização estratégica, forte vocação portuária e integração logística em expansão. Entidades como a Findes destacam que o Estado possui uma abertura comercial acima da média nacional e potencial para se consolidar como hub logístico. Já reportagens recentes da imprensa local apontam investimentos bilionários em novos complexos e ampliação de capacidade portuária, reforçando essa tese.


Na prática, isso se reflete em uma demanda sólida e crescente por galpões logísticos. Empreendimentos em diferentes cidades do Estado vêm atraindo capital institucional de forma consistente. Reportagens de mercado indicam que fundos ligados a grandes gestoras já estão adquirindo ativos logísticos na região, um sinal claro de que o capital mais sofisticado já identificou o nosso potencial.


Um exemplo concreto é o Parque Logístico de Viana, presente na carteira de FIIs listados na bolsa. Ao investir em um fundo com esse tipo de ativo, o cotista passa a participar da renda gerada por empresas que operam nesses galpões, muitas vezes multinacionais ou grandes empresas do varejo e da indústria.


Mas é aqui que entra o olhar crítico. Nem todo FII logístico é igual. A própria B3 e muitas casas de análise orientam que fatores como vacância, qualidade dos inquilinos, localização e prazo dos contratos são determinantes. Um galpão bem localizado, próximo a portos e rodovias, tende a ter maior ocupação e poder de negociação. Já ativos mal posicionados podem enfrentar dificuldades, impactando diretamente a renda do investidor.


Para o investidor capixaba, a grande oportunidade está em conectar o cotidiano à decisão financeira. O movimento intenso de caminhões, a expansão de

condomínios logísticos e a chegada de novos empreendimentos não são apenas sinais de crescimento econômico, são também pistas de onde o capital está sendo alocado.


No fim, a grande presença de galpões no Estado do Espírito Santo revela mais do que uma paisagem industrial. Ela mostra um setor que combina economia real, infraestrutura estratégica e acesso democratizado ao investimento. Cabe ao investidor transformar essa percepção em análise, e escolher, com critério, de quais galpões ele quer ser sócio.

Leia mais colunas

Como lucrar com a logística no Espírito Santo

Espírito Santo aposta em inovação para reduzir dependência de commodities

Tokenização de ativos: a promessa de eficiência que precisa sair do hype

Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

Tópicos Relacionados

Galpão Logístico Logística Investimentos Economia BR 101 espírito santo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jantar saudável: 3 pratos leves e proteicos para o dia a dia
Imagem de destaque
ES trabalha em parceria com Embratur por voo direto para a Argentina
Imagem de destaque
Consentimento informado: entenda por que esse documento é essencial para a sua saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados