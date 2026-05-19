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Você sabe o que é value investing?

Entenda a estratégia de investimentos que envolve a compra de ações de empresas abaixo do valor real

Publicado em 19 de Maio de 2026 às 08:00

Públicado em 

19 mai 2026 às 08:00
Vicente Duarte

Colunista

Vicente Duarte

Value investing, investimento, finanças
 Investidor de valor tenta encontrar empresas por um preço menor do que aquilo que parecem valer. Reprodução

Value Investing é uma forma de investir que parte de uma ideia simples: o preço de uma ação nem sempre representa o valor real de uma empresa. Na bolsa, uma ação é uma pequena parte de uma companhia. Quando alguém compra ações de um banco, de uma empresa varejista ou de uma indústria, está comprando um pedaço daquele negócio, com seus lucros, dívidas, riscos e capacidade de crescer.


O investidor de valor tenta encontrar empresas negociadas por um preço menor do que aquilo que elas parecem valer. É como comprar um carro usado: dois veículos do mesmo ano podem ter preços parecidos, mas histórico, manutenção, quilometragem e estado geral fazem toda a diferença. Na bolsa, acontece algo parecido. Duas empresas podem parecer “baratas”, mas uma pode estar temporariamente esquecida pelo mercado, enquanto outra pode estar barata porque está piorando de verdade.


Por isso, Value Investing não é simplesmente comprar ações que caíram. O CFA Institute, referência global em investimentos, explica que investidores de valor costumam observar indicadores como lucro em relação ao preço e valor contábil em relação ao preço. Mas esses números, sozinhos, não dizem tudo. É preciso analisar a qualidade do negócio, o nível de endividamento, a capacidade de gerar caixa e as perspectivas futuras da empresa.


Esse cuidado é importante porque existe a chamada “armadilha de valor”. Ela acontece quando uma ação parece barata, mas o desconto tem uma razão concreta: queda nos lucros, perda de mercado, má gestão ou dificuldade para se adaptar a mudanças no setor. Nesse caso, o investidor pode achar que está comprando uma oportunidade, quando na verdade está comprando um problema.


Na prática, o investidor de valor busca uma margem de segurança. Se ele acredita que uma empresa vale R$ 100, mas consegue comprá-la por R$ 60, existe uma proteção contra erros de análise ou mudanças no cenário, se ocorrerem. Essa lógica exige paciência, porque o mercado pode demorar a reconhecer o valor de uma empresa. Em períodos de euforia, quando todos querem comprar tecnologia, inteligência artificial ou qualquer setor “da moda”, negócios sólidos e menos glamorosos podem ficar para trás.


Essa discussão ganhou força nos últimos anos. A Research Affiliates, casa de pesquisa especializada em estratégias de investimento, mostrou que ações de valor passaram por um longo período de desempenho inferior em relação a empresas mais associadas ao crescimento futuro. Ainda assim, a conclusão não é que o Value Investing perdeu sentido. O ponto central é outro: por muito tempo, o mercado aceitou pagar preços cada vez mais altos por expectativas otimistas, enquanto empresas mais tradicionais ficaram em segundo plano.


No final das contas, Value Investing é uma defesa contra o entusiasmo exagerado. Ele lembra que empresas existem na economia real: vendem produtos, contratam pessoas, tomam crédito, pagam impostos e precisam gerar caixa. Uma boa história pode valorizar uma ação por algum tempo, mas só bons fundamentos sustentam valor no longo prazo.


Para o investidor comum, a principal lição é direta: antes de perguntar “essa ação vai subir?”, pergunte “essa empresa é boa, ganha dinheiro e estou pagando um preço razoável por ela?”. Essa mudança de pergunta separa especulação de investimento.


E é justamente neste ponto que surge o outro lado da conversa: se alguns investidores procuram empresas descontadas hoje, outros aceitam pagar mais caro por negócios que prometem crescer muito amanhã. Essa é a lógica por trás do Growth Investing, tema que merece uma análise própria.

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Vicente Duarte

Graduado em Economia pela Ufes, com MBA em Gestao Financeira e Controladoria pela FGV e MBA em Digital Business pela USP. Atua ha 15 anos no mercado financeiro e atualmente e diretor do Banestes.

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