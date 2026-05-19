Operação demole imóveis em área de restinga e Mata Atlântica em Itapemirim

Uma operação conjunta do Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) demoliu imóveis irregulares na segunda-feira (18), em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo.

As construções estavam sendo erguidas em áreas de restinga e de Mata Atlântica dentro da Área de Proteção Ambiental de Guanandy (Apagua), na localidade de Gomes. Segundo o Iema, a ação teve como objetivo combater a invasão de terras e a ocupação irregular em áreas de preservação permanente.





Durante a fiscalização, os órgãos ambientais identificaram casas já concluídas e diversas construções em andamento, responsáveis pelo desmatamento da vegetação nativa. De acordo com o Iema, essas áreas são protegidas pela Lei nº 11.428/2006, conhecida como Lei da Mata Atlântica, que proíbe ocupações e impede qualquer tipo de regularização de imóveis construídos nesses locais.