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Operação demole imóveis em área de restinga e Mata Atlântica em Itapemirim

Na APA de Guanandy (Apagua), fiscalização do Iema e Ibama identificou desmatamento e embargou edificações; prefeitura afirma não ter sido notificada

Publicado em 19 de Maio de 2026 às 09:11

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 mai 2026 às 09:11

Uma operação conjunta do Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) demoliu imóveis irregulares na segunda-feira (18), em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. 


As construções estavam sendo erguidas em áreas de restinga e de Mata Atlântica dentro da Área de Proteção Ambiental de Guanandy (Apagua), na localidade de Gomes. Segundo o Iema, a ação teve como objetivo combater a invasão de terras e a ocupação irregular em áreas de preservação permanente.


Durante a fiscalização, os órgãos ambientais identificaram casas já concluídas e diversas construções em andamento, responsáveis pelo desmatamento da vegetação nativa. De acordo com o Iema, essas áreas são protegidas pela Lei nº 11.428/2006, conhecida como Lei da Mata Atlântica, que proíbe ocupações e impede qualquer tipo de regularização de imóveis construídos nesses locais.
Operação destrói casas em áreas de restinga e Mata Atlântica no Sul do ES
Operação destrói casas em áreas de restinga e Mata Atlântica no Sul do ES Redes sociais

Na operação, o Ibama realizou a demolição de imóveis ainda em construção, enquanto o Iema aplicou multas e embargou as edificações consideradas irregulares.


Sobre a ação, o secretário de Meio Ambiente de Itapemirim, Jean Paz, afirmou que a prefeitura não foi notificada previamente sobre a fiscalização promovida pelo Iema e pelo Ibama.


O Ibama foi procurado pela reportagem para prestar mais informações, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.


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